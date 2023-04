Après avoir abandonné sa bombe à l’aéroport de Zaventem, Abrini préviendrait-il les secours aujourd’hui ? “Non", dit l'accusé au procès des attentats

Le 22 mars 2016, Mohamed Amrini s’était rendu à l’aéroport de Bruxelles-National à Zaventem avec deux autres kamikazes, Najim et Ibrahim el-Bakraoui mais s’était enfui sans faire exploser sa valise d’explosifs.

guillement Lors de mon arrestation, j'avais l'impression qu'on avait arrêté Ben Laden. J'ai entendu trois ou quatre bouchons de champagne s'ouvrir...

Il a d’abord évoqué son arrestation, précisant avoir “subi des violences de la part des policiers dans le véhicule et au sein du commissariat” de police. Dans le véhicule, “il y a des coups qui partent”, alors qu’il est menotté et qu’il a un masque sur le visage. “Au commissariat, c’est à peu près pareil. On me met à genoux à terre dans un coin, j’ai un masque, on me fait passer des produits sur les mains pour savoir si j’ai des matières explosives… J’avais l’impression qu’on avait arrêté Ben Laden, j’entends trois, quatre bouchons de champagne qui s’ouvrent. La première audition a été faite dans ces conditions-là. Si on a relevé des contradictions dans mes auditions, c’est parce que j’ai eu des conditions de détention très difficiles. J’ai eu de la privation de sommeil, quelques passages à tabac…”

L'avocate de "l'homme au chapeau" s'est enquis des humiliations qu'aurait subies Abrini. Abrini a déclaré qu'après un transport de Bruges à Beveren, on avait craché et uriné sur ses effets personnels. "Ça vous marque. Il y a eu tellement d'humiliations. Surtout que les transports étaient difficiles. Si je devais aller de Bruges à Bruxelles pour un interrogatoire, il y avait de la musique forte."

"Avez-vous aussi été battu en France ?", a voulu savoir Me Pinilla. "La première fois en France, c'était en 2018 pour un interrogatoire. C'était toujours pendant deux ou trois jours. La police belge m'a déposé à la frontière, les Français m'ont récupéré là-bas. J'étais masqué. C'est une forme de torture psychologique, mais pour moi c'est aussi de la torture. La torture n'est pas quelque chose qui vient des films. Ça se passe en France, en Belgique, dans toute l'Europe", a répondu Abrini.

Sept ans après les attaques terroristes à Bruxelles, quelle serait aujourd’hui l’attitude de Mohamed Abrini ? “Si on vous remplaçait dans les conditions du 22 mars, est-ce que vous décideriez cette fois-ci d’appuyer sur le bouton ?”, demande son avocate, Me Laura Pinilla. “Non, la réponse est non”, répond l’accusé.

”Aujourd’hui, est-ce que vous désamorceriez cette bombe ou est-ce que vous préviendriez les pompiers ou même un passant et puis partir ?”, enchaîne la présidente de la cour d’assises, en se tournant vers l’accusé. “Non, ce serait vous mentir, Madame. J’étais juste en panique. Je voulais fuir.” Il ajoute : “Le seul regret, c’est le jour où je pars en courant..." Il se souvient notamment avoir "vu une petite fille pleine de sang en train de courir", expose-t-il l'air ému. "Mais ce n’était pas son sang à elle.”