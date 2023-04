”On fantasme beaucoup…” : un expert psychologue namurois flingue la série Netflix sur l’ex-épouse du tueur en série français Michel Fourniret

Monique Olivier, il l’a rencontrée à huit reprises. Pour y réaliser une expertise judiciaire dans le cadre de son passage devant la cour d’assises. Ainsi, lorsque Gauthier Pirson est sollicité par la productrice initiale du documentaire, Sophie Paliès – qui s’est, pour une raison indéterminée, retirée du projet par la suite -, il accepte de participer à cette mini-série. Non pas pour y créer une quelconque polémique ou pour y apporter du sensationnalisme au documentaire mais bien parce que l’approche des choses de la productrice initiale lui plaît.

”Je ne voulais pas que ce soit du cuit et du recuit. Je ne souhaitais pas qu’on vienne retourner de nouveau cette macabre affaire et que ça fasse souffrir les familles. Que cela ne serve à rien d’autre”, nous explique le psychologue belge. Il y voit alors dans cette mini-série “une approche intéressante”, précise-t-il.

“D’emblée, la productrice initiale aborde les choses dans le contexte qui a précédé les révélations à la justice de Monique Olivier. Elle s’intéresse de la manière dont se construisait et s’est construit le couple sur base des échanges épistolaires qu’il y a eu entre Monique Olivier et Michel Fourniret en 1987.” Une vision des choses qui intéresse l’expert judiciaire.

“On allait véritablement s’intéresser à la personnalité de Monique Olivier avant les enjeux des révélations dans le contexte de l’instruction judiciaire et voir qui elle était quand elle était dans l’échange avec Michel Fourniret, hors de toute implication judiciaire et des enjeux liés à celle-ci. Parce que leur rencontre fut d’abord épistolaire lors d’une précédente incarcération de Michel Fourniret.” Une terrible correspondance de 750 pages où Monique Olivier sait qu’elle correspond avec un détenu poursuivi pour des agressions sexuelles sur des jeunes filles. Un abondant courrier dans lequel ils scellent un pacte affreux avant de se rencontrer.

“La productrice initiale m’a proposé de lire l’entièreté des échanges, échanges étant on ne peut plus révélateurs. On a l’impression que pendant toute cette enquête tout le monde est passé à côté de ces échanges qui étaient pourtant cruciaux pour comprendre comment s’est tissée la toile Fourniret-Olivier et pour mieux comprendre la personnalité de chacun. Seuls les enquêteurs de Dinant sont tombés sur ces échanges et les ont analysés. Ils les ont lus et relus”, insiste Gauthier Pirson. “On en fait d’ailleurs un résumé éloquent sur la manière dont le couple diabolique s’est construit. Du coup, cela nous permettait de donner une explication plus technique de ce qu’était Monique Olivier plutôt que de basculer dans le stéréotype de ce personnage manipulateur avec un quotient intellectuel de 131.”

guillement On revient beaucoup sur les faits commis qui à eux seuls ne suffisent pas à expliquer une personnalité et à expliquer ce qui se passe dans la tête de quelqu’un qui pourtant commet des faits abominables. On recase des choses qui n’étaient peut-être pas forcément utiles et nécessaires, d’autant qu’elles avaient été dites il y a une quinzaine d’années. Le documentaire s’écarte donc de l’objectif initial pour lequel j’avais accepté de participer à cette mini-série.

Il ne nourrit, dit-il, aucune critique par rapport au documentaire qu’il trouve d’ailleurs extrêmement bien réalisé. “Les réalisateurs ont essayé d’être les plus neutres possibles, mais on revient beaucoup sur les faits commis qui à eux seuls ne suffisent pas à expliquer une personnalité et à expliquer ce qui se passe dans la tête de quelqu’un qui pourtant commet des faits abominables. On recase des choses qui n’étaient peut-être pas forcément utiles et nécessaires, d’autant qu’elles avaient été dites il y a une quinzaine d’années. Le documentaire s’écarte donc de l’objectif initial pour lequel j’avais accepté de participer à cette mini-série.”

guillement Je trouve qu'on fantasme beaucoup sur ce QI de 131 évalué par les experts français. Il a été réutilisé pour justifier la dimension diabloique et manipulatrice de Monique Olivier.

Le documentaire revient notamment sur le conflit lié au quotient intellectuel de Monique Olivier entre les expertises belges et françaises. “Nous, on avait évalué à 95 le QI de Monique Olivier et l’expert français l’évalue à 131. Ce qui nous avait valu de revenir en cour d’assises, mais rien n’était ressorti concertant ces divergences en cour d’assises. Je ne suis pas contre le fait qu’elle ait ce QI-là, mais je trouve qu’on fantasme beaucoup sur ce QI de 131 et il a été réutilisé pour justifier la dimension diabolique et manipulatrice de Monique Olivier. Je plains tous les gens qui ont un QI un peu élevé parce que si systématiquement on les renvoie à cette idée-là, ça devient un peu inquiétant. Au-delà de ça, je ne nie pas le fait que c’est une personne qui était sans doute intelligente. Mais on en a fait un raccourci et on fantasme sur ce QI. Ce qui est sûr et certain, c’est qu’elle est responsable de ses actes : elle doit et devait être condamnée fermement pour les actes abominables qu’elle a commis mais l’intérêt de ce documentaire c’était de comprendre comment elle s’est retrouvée là-dedans et qui était-elle pour en arriver là.”

D’où l’intérêt de revenir plus amplement sur les lettres entre le couple diabolique. Ce que n’a pas fait l’émission. “Les lettres sont pourtant particulièrement éloquentes puisque ces échanges ont lieu à une époque et à un moment du couple non encore soumis à l’analyse de la justice. Ils se parlent de façon complètement libérée du regard judiciaire. Concernant Monique Olivier, il s’agit donc sans nul doute du discours le plus proche de ce qu’elle est fondamentalement. Il est d’ailleurs important de souligner que nulle part ailleurs elle ne se montrera aussi loquace puisque dès le début de l’enquête, elle se fera très silencieuse pour le rester.”

Et l’expert judiciaire d’ajouter : “Elle semble bien plus tributaire d’un fonctionnement particulièrement psychopathique de Michel Fourniret qui va véritablement tisser sa toile et on le voit très, très fort dans ces échanges écrits.”

guillement Ce qui est dommageable c'est quand on s'autorise à prendre une position en tant que réalisatrice en disant que Monique Olivier a un QI de 131, qu'elle est manipulatrice qu'il est beaucoup plus facile de paraitre idiote qu'intelligente quand on ne l'est pas.

Gauthier Pirson ne peut donc, dit-il, être d’accord avec Michelle Fines, coréalisatrice du documentaire, lorsqu’il la voit sur les plateaux de télévision ou dans des interviews qu’elle accorde. “Je suis étonné que les experts responsables de l’analyse systémique du couple n’aient jamais lu ces lettres-là car elles auraient été éloquentes sur la nature de ce qui s’est passé entre eux d’eux”, indique le psychologue. “Le seul enjeu de ces lettres, c’est l’interaction entre eux. Ils fonctionnent de manière complètement libérée par rapport aux enjeux. C’est triste à dire et c’est scandaleux à entendre pour les familles des victimes, mais Monique Olivier quand elle va être arrêtée, elle va essayer de sauver sa peau. Là, l’enjeu devient tout autre. Dans le documentaire, on analyse tout d’elle à partir du moment où elle est arrêtée et on n’a pas pris le temps d’analyser tous deux avant qu’ils ne soient arrêtés. Or la productrice initiale avait eu cette intelligence et estimait que c’était un élément majeur à ressortir du dossier. Elle considérait que le documentaire allait tourner autour de ces lettres bien plus que le reste. Je respecte qu’on ait réorienté le documentaire mais ce qui est dommageable c’est quand on s’autorise à prendre une position en tant que réalisatrice en disant que Monique Olivier a un QI de 131, qu’elle est manipulatrice et qu’il est beaucoup plus facile de paraître idiote qu’intelligente quand on ne l’est pas. Elle renverra par ailleurs l’idée que ces lettres n’ont été lues par personne et que l’écriture de Michel Fourniret est indéchiffrable, ce qui est formellement faux.”

guillement Je ne comprends pas très bien ce qu'on a voulu faire à part une série qui marche, du sensationnalisme. A refaire, en connaissant le résultat, je refuserais d'y participer.

Non satisfait de cette vision des choses telle que présentée à l’écran d’un point de vue déontologique, Gauthier Pirson a pris contact avec la productrice Delphine Kluzek qui a eu l’idée de raconter Monique Olivier pour mieux entrer dans son intimité, sa psychologie, etc. “Je me suis autorisé à lui faire un commentaire sur ce que je pensais”, conclut l’expert psychologue, ajoutant que cette (mauvaise) expérience pose question sur une éventuelle nouvelle participation à un documentaire de ce type. “On imaginait qu’il allait y avoir plus de forme sur la description de la personnalité de Monique Olivier dont la partie majeure repose sur ces fameuses lettres. Je ne comprends pas très bien ce qu’on a voulu faire à part une série qui marche, du sensationnalisme. À refaire, en connaissant le résultat, je refuserais d’y participer.”

Laissant la parole aux témoins de première ligne (l’ex-procureur du roi de Namur, Cédric Visart de Bocarmé, l’ex-procureur de la République Francis Nachbar, les avocats des familles des victimes, les familles elles-mêmes, des policiers belges et français…), ou encore à Monique Olivier elle-même, que l’avocat Maître Richard Delgenes interroge par téléphone, alors que sa cliente est en prison, le documentaire intitulé L’affaire Fourniret : Dans la tête de Monique Olivier, disponible depuis le jeudi 2 mars 2023 sur la plateforme Netflix, a réussi à tenir en haleine le spectateur.