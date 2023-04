La Sécu verse-t-elle un milliard de trop aux firmes pharmaceutiques ? (vidéo)

guillement En particulier ceux utilisés pour traiter le cancer et les maladies rares qui sont trop onéreux.

Selon Solidaris, la sécurité sociale verse chaque année un milliard d’euros de trop aux firmes pharmaceutiques. “Soit 20 % des dépenses de l’assurance maladie pour les médicaments”, détaille encore la mutualité.

Pour marquer le coup, Jean-Pascal Labille, secrétaire général de Solidaris, a “déposé” un chèque d’un milliard d’euros au siège d’EFPIA, la fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques. “Celui-ci correspond au surprofit des firmes pharmaceutiques en Belgique, précise le secrétaire général. C’est donc la sécurité sociale qui verse un milliard d’euros de trop, selon nos estimations et nos calculs, à l’industrie pharmaceutique en Belgique. Selon nous, ce milliard d’euros va dans les poches des actionnaires et des industries pharmaceutiques au lieu d’aller au profit de la santé des affiliés belges.”

Solidaris plaide en faveur d’un prix plus “juste” des médicaments avec, notamment, une régulation au niveau européen.” C’est-à-dire qu’il doit être fixé sur des bases réalistes selon nos calculs, reprend Jean-Pascal Labille. Et dans nos calculs, il doit y avoir une part de profit parce que toute entreprise doit, à un moment donné, pouvoir faire du profit et le réinvestir, voire servir ses actionnaires, mais pas dans des proportions comme celles-là. C’est tout à fait excessif. Nous demandons que le prix soit fixé de manière juste et équitable. Et notamment sur le plan européen, pour éviter la concurrence entre États ou les menaces de délocalisation. Quand ce milliard d’euros va dans les poches des actionnaires, il ne correspond pas à des besoins des soins de santé des affiliés qui ne peuvent pas être rencontrés puisque l’argent n’est pas là.”

De son côté, il y a quelques jours, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke a proposé une feuille de route proposant 52 actions visant à moderniser le remboursement des médicaments. L’idée est notamment d’accroître le degré de transparence des contrats de remboursements des médicaments et de les limiter à une période de trois ans maximum. “Pour permettre une concurrence plus saine et une meilleure dynamique du marché”, soulignait Pedro Facon, le directeur général adjoint de l’Inami, il y a quelques jours.

Une autre action de sensibilisation au juste prix des médicaments se tiendra vendredi, sur l'esplanade de l'Europe à Bruxelles.

