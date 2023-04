145 arrestations liées à la drogue au port d'Anvers en 2022 et des étudiants recrutés pour ramasser la cocaïne

Selon ce docker qui accepte de témoigner sous le couvert de l'anonymat, il n’est pas rare d’apercevoir des voitures circulant à pas d’homme, avec à leur bord des passagers au comportement interpellant. Sans doute des passeurs de drogue venus récupérer leur marchandise. Les 8.500 dockers anversois le savent : ils sont sans cesse sous surveillance, notamment policière. La raison ? Il est plus que tentant d’accepter des propositions de participation à un trafic de drogue. Les ouvriers portuaires sont ainsi approchés par les criminels via les réseaux sociaux ou directement dans les cafés portuaires.

"Ils les espionnent pour identifier lesquels sont à court d'argent et tentent ensuite de les rallier à leur cause en leur faisant miroiter la possibilité d'augmenter leurs revenus", nous explique-t-on de source judiciaire. Un docker s'est déjà vu proposer 20.000 euros pour déplacer une grue et ainsi faciliter le transporter d'une cargaison de drogue. Les cas de corruption dans le milieu judiciaire peuvent aussi exister. Comme en témoigne l'arrestation d'un policier en septembre 2022 après avoir proposé à des douaniers environ un million d'euros pour avoir accès à un conteneur dans le port d'Anvers, dans lequel étaient cachés plusieurs centaines de kilos de cocaïne.

guillement L'infiltration est un processus de longue haleine pour les organisations criminelles, car des années peuvent se passer avant qu'un étudiant puisse occuper une position intéressante dans une entreprise.

Plus surprenant encore: des étudiants de hautes écoles sont désormais incités à décrocher un diplôme bien précis, de manière à infiltrer ensuite des entreprises et à participer ainsi au trafic de drogue. "Oui, c'est exact", explique ce docker. "On a déjà eu le cas il y a quelques semaines", ajoute-t-il.

Le phénomène est répandu dans les ports néerlandais, où au moins cinq étudiants ont entamé une formation dans une école de navigation avec pour objectif de servir une organisation de trafic de drogue, d'après les autorités néerlandaises. "Si la police sait qu'elle existe déjà depuis longtemps, cette pratique est devenue à ce jour monnaie courante au sein des réseaux criminels", insiste le sénateur Rik Daems (Open Vld) dans une question parlementaire. "L'infiltration est un processus de longue haleine pour les organisations criminelles, car des années peuvent se passer avant qu'un étudiant puisse occuper une position intéressante dans une entreprise. " Sans aucun doute, "les jeunes constituent un chaînon important dans l'économie de la drogue". Comme consommateurs mais aussi comme passeurs. Certains sont recrutés pour s'introduire en pleine nuit dans un terminal et mettre une cargaison de cocaïne en lieu sûr. C’est-à-dire dans un conteneur déjà "dédouané".

Les chiffres des autorités judiciaires belges le prouvent. En 2022, la police de la navigation (SPN) d’Anvers a procédé à un total de 145 arrestations liées à la drogue, dont 133 concernaient des récupérateurs externes, 7 des employés de terminaux (ayant collaboré ou s’étant eux-mêmes livrés à une récupération), 3 des retraits illégaux de conteneurs et 2 des personnes aux agissements suspects. Parmi ces personnes, 11 étaient mineures.

"Les commanditaires financiers se trouvent presque exclusivement à l’étranger, mais pas forcément aux Pays-Bas", précise Annelies Verlinden (CD&V), la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique. "En revanche, les intermédiaires criminels, qui coordonnent les opérations, se trouvent bien en Belgique et aux Pays-Bas."

Les narcotrafiquants provoquent également des débordements physiques en Belgique. En 2022, les autorités ont dénombré 72 attaques sur le sol anversois ayant probablement un lien avec le milieu de la drogue. La police locale a pu interpeller 61 suspects, dont 48 possédaient la nationalité néerlandaise. "La police locale et la police fédérale travaillent en étroite collaboration", insistait le bourgmestre Bart De Wever lors d'un conseil communal qui s'est tenu il y a peu, au regard de la mort d’une enfant de 11 ans, victime collatérale d’un règlement de comptes présumé.

Plus récemment encore, une violente attaque liée au milieu de la drogue secouait la commune aux diamants, selon la police. Une maison a été prise pour cible et a explosé faisant un blessé. L’explosion a endommagé une vingtaine d’autres habitations et huit véhicules. Reste que selon le bourgmestre, "la coopération" entre police et police fédérale "n’a jamais été aussi forte, tout comme celle entre le parquet et les douanes".

guillement Le nombre de patrouilles de police présentes dans le port a ainsi été revu à la hausse.

La Belgique est consciente du phénomène. La cocaïne coule à flots dans le port d’Anvers. La drogue voyage avec des produits tout à fait légaux, rendant le travail des fins limiers encore plus difficile. "Le nombre de patrouilles de police présentes dans le port a ainsi été revu à la hausse", insiste la ministre de l'Intérieur. Les douanes belges sont pourtant bien présentes dans le port. L’an dernier, elles ont saisi quelque 110 tonnes de cocaïne expédiées depuis l’Amérique du Sud vers l’immense port flamand. Ce qui représente plus de cinq milliards d’euros de valeur marchande. Oui, vous avez bien lu! Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ce chiffre est en constante augmentation depuis dix ans dans l’une des plus grandes plaques tournantes du trafic sur le continent européen.

Mais qu’en est-il des écoles de navigation maritime, les écoles professionnelles portuaires, les établissements proposant des options dans le domaine maritime, etc. ? Sont-ils conscients des tentatives d'infiltration des narcotrafiquants parmi les étudiants dans le but de les recruter comme futurs collaborateurs portuaires "corrompus"? La réponse est oui. Une sensibilisation accrue est ainsi menée dans les écoles. Avec notamment des campagnes d'affichage.