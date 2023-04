Un cerisier planté en mémoire de Natacha de Crombrugghe, la Belge retrouvée morte au Pérou : “Un moment fort, intense et beau” (vidéo)

”Nous étions entourés de tous ses amis”, ont écrit ses parents sur la page Facebook créée après la disparition de la jeune femme. “Il fleurira, donnera des fruits et grandira dans notre village. Un moment fort, intense et beau.” L’urne contenant les cendres de Natacha n’y a cependant pas été enterrée, comme nous l’explique Eric de Crombrugghe, joint ce mardi 4 avril 2023 par téléphone.

Après ses études de droit et avoir travaillé durant quatre ans pour le Groupe d’Assurances Allianz, Natacha avait entrepris un voyage en Amérique latine. Un périple qui aurait dû durer six mois pour lui permettre de réfléchir à ce qu’elle souhaite réaliser de sa vie. Le 1er janvier 2022, Natacha s’était donc envolée pour le Pérou, avant de disparaître le 24 janvier à Cabanaconde, petite bourgade des Andes, où elle devait partir pour un trek dans le canyon de Colca. Huit mois plus tard, le 21 septembre 2022, après des mois de recherches, des pêcheurs ont découvert des ossements coincés au milieu de deux rochers dans la rivière de Colca. Après avoir été transféré à la morgue et après des examens médicaux, le corps sans vie a été identifié comme étant celui de Natacha de Crombrugghe.

guillement Natacha chérie, tu vivras toujours au Colca, et ton sourire illuminera tous les visiteurs.

Au Pérou non plus, le drame ne sera jamais oublié. Une plaque commémorative en mémoire de la jeune femme a été placée au Mirador d’Achachihua. “Maintenant, elle protège tous les randonneurs...", peut-on notamment lire sur la plaque. Quant aux habitants, ils ont indiqué : “Natacha chérie, tu vivras toujours au Colca, et ton sourire illuminera tous les visiteurs.”

Si les parents de Natacha ont envoyé une lettre de remerciements pour la plaque commémorative placée en hommage à leur fille dans le belvédère d’Achachihua à Cabanaconde, ils ont néanmoins montré leur mécontentement et leur inquiétude. Les autorités n’ont, en effet, rien entrepris pour empêcher que des événements similaires comme celui qui s’est passé avec Natacha dans la vallée de Colca ne se reproduisent.

”Nous sommes très surpris et scandalisés qu’après un an, Autocolca (Ndlr : une autorité responsable de la promotion et de la gestion du tourisme dans la vallée du Colca) n’ait rien fait pour informer les touristes et rendre les sentiers plus sûrs”, ont-ils indiqué dans une lettre parvenue au maire de Cabanaconde.

Conclusions de l’enquête attendues en ce mois d’avril 2023

Même si la thèse de l’accident est privilégiée par les enquêteurs, les parents de Natacha de Crombrugghe attendent actuellement les conclusions finales des expertises péruviennes et belges.

“L’enquête n’est pas encore clôturée”, regrette Eric, le papa de Natacha, contacté ce mardi par L’Avenir. “Les enquêteurs belges et l’ambassade devraient prochainement contacter les policiers péruviens pour en savoir davantage puisque de nouvelles expertises avaient eu lieu sur place. Nous rencontrerons ensuite le procureur fédéral sans doute dans le courant de ce mois d’avril pour connaître les conclusions définitives de l’enquête. Je me plierai aux conclusions”, conclut Eric de Crombrugghe.