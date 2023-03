Un Carolo gagne 6,5 millions d’euros au Lotto: ce que l'on sait du gagnant et voici où il a validé son bulletin

Coquette somme que celle remportée le 8 mars 2023 par un Carolo. L'homme qui a misé les bons chiffres au Lotto a empoché un montant de 6.512.774 euros. C’est le plus gros gain de 2023 et le premier grand gagnant de l’année dans la province du Hainaut. Il s'agit d'un homme âgé entre 55 et 64 ans, selon un communiqué de presse diffusé ce vendredi par la Loterie nationale.