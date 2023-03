”Je connais l’envers du décor, je sais ce qu’ils sont capables de faire avec les images” : Julien (Mariés au premier regard) a retrouvé l’amour

Il y a quelques jours, le jeune homme s’est à nouveau livré à quelques confidences, répondant aux questions des internautes. Il n’a pas hésité à parler (brièvement) de sa vie privée, mais aussi de l’émission de télévision à laquelle il a participé.

”C’était quand même une expérience superbe sur le moment même, mais je pense qu’on est quand même mieux servi que par soi-même”, écrit-il, évoquant l’application de rencontres Saylove mise sur pied par son ami Jean-Luc Beaumont, psychologue spécialisé dans la thérapie de couple et ancien expert en relation amoureuse de l’émission “Mariés au premier regard” sur M6 et RTL-TVI. L’application qui fonctionne grâce à un questionnaire et un algorithme scientifiques “est une meilleure idée que l’émission”, précise Julien.

Certains redoutaient que le jeune homme ait participé à un faux mariage pour les besoins de l’émission. Il n’en est rien. Julien a remis les choses au point. Oui, il est bien divorcé, sa séparation officielle ayant été prononcée en septembre 2022. “Et du coup, oui, c’est bien un vrai mariage”, insiste-t-il, toujours dans sa story Instagram.

guillement Je sais très bien qu'une personne peut être différente devant les caméras...

Quant à la nouvelle saison de l’émission, Julien reconnaît que “ce n’est pas évident de pouvoir donner son opinion aussi vite après avoir vécu l’expérience”. “Je connais l’envers du décor, je sais ce qu’ils sont capables de faire avec les images et je sais très bien qu’une personne peut être différente devant les caméras”, ajoute-t-il. “Mais je suis avec attention tous les épisodes…”

Le Jodoignois l’avoue : il a aujourd’hui retrouvé l’amour. Avec une jeune femme qu’il a rencontrée via Instagram, mais dont on ne saura pas grand-chose, le couple ayant “décidé de rester discret sur les réseaux”.

”Elle est venue me parler de mon régime et puis à force de discuter, on a fini par se rencontrer.” Il évoque “un coup de cœur” pour celle dont le visage est masqué sur les différentes photos postées à ses côtés dans ses stories.

On n’en saura pas beaucoup plus sur l’heure élue, si ce n’est que c’est “une petite aux cheveux foncés et yeux foncés”.

Mais on leur souhaite tout le bonheur du monde. Loin des caméras.