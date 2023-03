25.000 enfants sensibilisés par Child Focus pour avoir une personne de confiance : “Il est important de trouver des solutions”, a déclaré la reine

La reine s’est ensuite assise à la table d’élèves de l’école néerlandophone De Klimop, à Dilbeek, et de l’école francophone du Bois de la Cambre, à Ixelles. Elle a ainsi eu l’occasion de s’exprimer avec les enfants répartis par tables de six, en écoutant les explications d’une bénévole de Child Focus qui a détaillé les règles du jeu interactif “Max 24/7”.

Le principe ? Les enfants y font connaissance avec neuf élèves fictifs, aux prises avec une situation qui les met mal à l’aise. Les jeunes joueurs et joueuses doivent alors aider ces nouveaux élèves en apprenant notamment à les aiguiller vers des personnes de confiance.

”Il est important de trouver ensemble des solutions et de partager des expériences”, a souligné la reine Mathilde en s’adressant à un groupe d’enfants.

Lancée en février 2021 pour les 10-12 ans, l’initiative “Max” (chacunsonmax.be) a pour objectif d’inciter les enfants de 10 à 12 ans à désigner leur “Max”, un personne de confiance adulte en qui ils ont 100 % confiance et vers laquelle ils peuvent se tourner en cas de problème. La reine a ainsi joué avec des enfants à “MAX 24/7”, un jeu interactif et ludique qui tourne autour du thème du confident. Les quelque 150 enfants présents ce jeudi dans l’Atomium ont également eu l’occasion de participer à de nombreuses activités : le mur d’escalade Max, des histoires racontées par des conseillers de Child Focus, des ateliers créatifs, etc. Selon Child Focus, entre 20.000 et 25.000 enfants ont déjà pu être sensibilisés à cette initiative.

Si le nombre de dossiers de disparition traités par Child Focus reste relativement stable au fil des années, le nombre de dossiers d’exploitation sexuelle est en hausse. La cause ? Les nouveaux phénomènes sociétaux tels que le sexting non-consensuel, la sextorsion et le grooming, ou encore la diffusion en ligne d’images d’abus sexuel d’enfants.

”Child Focus existe depuis 25 ans. Vingt-cinq années durant lesquelles beaucoup de choses ont changé dans notre manière d’appréhender les problèmes qui nous occupent, souvent positivement”, a indiqué Heidi De Pauw, la directrice générale de la fondation. “Aujourd’hui, nous sommes nettement plus avancés qu’à nos débuts : nous avons mis en place des partenariats solides, nous assurons une excellente collaboration sur le terrain, nous soutenons chaque année davantage de victimes et leurs proches, nous effectuons un travail de prévention cohérent et mieux ciblé. Nous pouvons toujours, et encore, compter sur le soutien du grand public mais aussi sur celui de nos précieux volontaires et de nos indispensables donateurs.”

Depuis sa création en 1998, Child Focus continue d’adapter ses réponses aux différents types de défis, de besoins et de tendances apparues au sein de la société en matière de disparition et d’exploitation sexuelle d’enfants, hors ligne et en ligne.

Au cours des premières années, l’accent était mis sur l’aspect opérationnel, à l’aide et au soutien aux victimes et à leurs proches. Ces dernières années, l’accent est de plus en plus mis sur la prévention, la sensibilisation, la recherche et le travail de plaidoyer.

”La prévention connaît aujourd’hui la plus forte croissance chez Child Focus. En 25 ans de temps, l’organisation a acquis une expertise dans les domaines qu’elle couvre et la partage à travers des outils de prévention et des formations pour les enfants, parents et professionnels. La technologie est nettement plus avancée qu’il y a 25 ans. Les phénomènes autour desquels travaille Child Focus tels que les images d’abus sexuel d’enfants, le sexting non-consensuel, le grooming et la sextorsion, sont de plus en plus influencés par ces développements technologiques. S’attaquer à la technologie par la technologie, tel sera donc le message pour l’avenir”, précise la fondation.