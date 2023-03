Rochefort ne voulait pas attendre pour être champion : "Aller le chercher pour nos supporters"

guillement Je ne pense pas qu’on puisse parler de stress. Au contraire, nous avons essayé de tout faire pour aller chercher cette victoire.

Même s’ils se sont créé les plus belles opportunités ce dimanche, les Rochefortois ne sont pas parvenus à pousser le cuir au fond des filets. “Mais je ne pense pas qu’on puisse parler de stress, reprend le capitaine. Au contraire, nous avons essayé de tout faire pour aller chercher cette victoire. Nous avons eu les occasions pour faire la différence en première période. Richelle a eu les occasions en deuxième mi-temps. C’était un match équilibré, même si on a vu qu’ils avaient quand même quelque peu refusé le jeu.”

Samedi prochain, le club namurois pourra mettre les petits plats dans les grands pour fêter le titre à la maison. “On ne peut pas passer à côté la semaine prochaine, termine le médian. On va mettre les bouchées doubles. On va tous se lâcher et mettre tout sur la table pour aller chercher le titre chez nous.”

©Mathieu Golinvaux

