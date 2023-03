Un astéroïde va-t-il s’écraser sur Terre lors de la Saint-Valentin en 2046 ? Un risque “très faible” mais pas nul

Le 26 février dernier, un astéroïde de 50 mètres de long a été découvert dans l’espace. Nommé “2023 DW”, ce “caillou spatial” de la taille d’une piscine olympique se trouve actuellement à plus de 20 millions de kilomètres de la Terre et se déplace à une vitesse d’un peu moins de 89.000 km/h. Et selon les experts de la NASA, il existe un risque qu’il entre en collision avec notre planète à la date du 14 février 2046.