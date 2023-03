44.400 euros perdus pour un Belge qui les avait cachés dans des boîtes de masques chirurgicaux : l’incroyable histoire de cet entrepreneur bruxellois

Un chef d’entreprise belge de 51 ans, domicilié à Saint-Gilles (en région bruxelloise) a ainsi comparu devant un tribunal français après avoir été contrôlé par les douaniers. Le quinquagénaire avait caché la coquette somme de 44.400 euros dans des boîtes de masques chirurgicaux pour passer la frontière franco-belge.

S’agissant d’argent non déclaré, le quinquagénaire belgo-marocain avait été placé sous contrôle judiciaire avec l’obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de Valenciennes, de remettre son passeport et de verser une caution de 10.000 euros. Il vient d’être jugé, en comparution immédiate, pour transfert de capitaux sans déclaration et pour blanchissement.

Au tribunal, il a expliqué qu’il vendait des cuisines et de l’ameublement et que le jour du contrôle, il allait acheter du matériel dans une entreprise. L’homme n’a pas de casier judiciaire en France, mais le Centre de coopération policière et douanière franco-belge (le CCPD) de Tournai a révélé plusieurs procédures à son encontre en Belgique.

L’homme a écopé de 5.000 euros d’amende douanière et les 44.400 euros litigieux ont été confisqués au profit des douanes, nous apprend La Voix du Nord.