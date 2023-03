Tollé au Royaume-Uni après la suspension de Gary Lineker par la BBC parce qu'il a critiqué le gouvernement

"Révolte pour Lineker", "Mutinerie à la BBC", "La Beebs va trop loin"... L'annonce vendredi soir de la suspension temporaire de Gary Lineker, ancien footballeur et présentateur de la très populaire émission Match Of The Day, a suscité un tel tollé qu'elle a largement éclipsé des Unes des journaux britanniques la visite très politique du Premier ministre Rishi Sunak à Paris la veille.