Parkings autoroutiers sécurisés en Flandre par des barrières : qu’en est-il en Wallonie ?

Parking de Landen, sur l’autoroute E40, ce jeudi soir, dans le sens Liège-Bruxelles. Quelques camions sont à l’arrêt sur le côté gauche de l’aire de repos. À droite, sur les places réservées aux voitures, un automobiliste est endormi tandis qu’un autre est sorti fumer une cigarette. Étrangement, un autre homme sort d’un autre véhicule et se touche le jean à hauteur de l’entrejambe. Avant de s’engouffrer dans une autre voiture dont il sortira quelques minutes plus tard. Ce manège semblable, on l’observera à plusieurs reprises.