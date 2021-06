Bertrand Lani - Florent Marot

Le monde a encore en mémoire les prédictions footballistiques de Paul le poulpe, surnommé l’oracle d’Oberhausen pendant la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. À Namur, Pépette la tortue est, elle aussi, décidée à rentrer dans la légende des pronostics. Et qui sait, lors de cet Euro 2021, elle deviendra peut-être « Le devin de Vedrin ».

Nous l’avons sollicitée à l’heure du repas, sous le regard bienveillant de ses propriétaires Claude et Claudine, pour connaître l’issue du premier match des Diables rouges.

Sur un terrain à sa mesure, nous avons disposé sa nourriture préférée (de la mâche et des morceaux de radis) dans des quantités identiques et à des endroits équidistants. Chaque zone étant affublée du drapeau des deux nations adversaires, la Belgique et la Russie. S’élançant du rond central, Pépette a choisi son camp et plébiscité les Diables Rouges. Une vidéo réalisée en une prise, sans plan de coupe et sans trucage, bien entendu. Ses maîtres l’ayant affublée d’un petit étendard noir-jaune-rouge de circonstance, d’aucuns diront peut-être que Pépette n’est pas tout à fait neutre. Ce n’est pas cela qui empêchera le reptile de peut-être devenir l’aiguillon des bookmakers. Réponse ce samedi.