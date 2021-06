Papas de champions

En mai, à l’occasion de la fête des mères, nous avions donné la parole aux mamans de quelques-uns des sportifs les plus connus de la province de Luxembourg. Quoi de plus normal, dès lors, qu’on accorde cette fois du temps de jeu aux papas puisqu’ils sont à l’honneur ce dimanche 13 juin. Après les Meunier, Watrin et autres Castagne, ce sont cette fois Maxime Monfort, Guillaume François, Neisser Loyola, Julia Grégoire, Anthony Moris et Lola Lepère qui font l’objet de considérations très paternelles.