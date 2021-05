Mamans de champions

Elles les réconfortent, les encouragent, elles sont leur soutien moral, leurs confidentes, leurs nutritionnistes, leurs guides et parfois tout à la fois. Pour cette fête des mères 2021, notre édition luxembourgeoise a voulu mettre à l’honneur les mamans de quelques-uns des sportifs les plus performants et les plus connus de la province. De Rémy Mertz à Thomas Meunier en passant par Julien Watrin, Tim Castagne ou encore Florine Gaspard. En route pour des confidences pleines de tendresse.