Emmanuel Macron crée la conversation "Moins j’en fais, plus ça marche"

Emmanuel Macron invite Brigitte Macron dans la conversation

Brigitte, je ne suis toujours pas décidé quant à l’annonce de ma candidature 🤔 15 février 2022

Brigitte Macron Tu ne vas plus pouvoir avancer masqué longtemps Tu ne vas plus pouvoir avancer masqué longtemps 15 février 2022

Lundi, c’était pas possible, c’était la Saint-Valentin ❤️. Mardi, grosse journée, je déjeune avec le Premier ministre, il me faut la fin de l’après-midi pour m’en remettre 15 février 2022

Brigitte Macron Ce mercredi alors? Ce mercredi alors? 15 février 2022

Impossible, je file en Haute-Garonne pour une réunion informelle des ministres européens chargés de la recherche spatiale! 15 février 2022

Brigitte Macron L’espace peut attendre non? Alors que la France s’impatiente! Don’t look up, Manu! L’espace peut attendre non? Alors que la France s’impatiente! Don’t look up, Manu! 15 février 2022

Oui, mais pour tout ce qui concerne ma présidence de l’Europe, je tiens à être irréprochable 15 février 2022

Brigitte Macron Jeudi alors? Je te dis que ça commence à urger 🚨🚨🚨 Jeudi alors? Je te dis que ça commence à urger 🚨🚨🚨 15 février 2022

Non, jeudi, j’ai le sommet Union européenne-Union africaine à Bruxelles toute la journée, et ça dure jusqu'à vendredi soir! Tu connais Charles Michel, il ne s’en sortira pas tout seul, il n’a pas mon expérience des leaders africains... 15 février 2022

Brigitte Macron Et une semaine de plus sera passée... Et une semaine de plus sera passée... 15 février 2022

De toute façon, on s’en fiche. Les 500 signatures, on les a. Et je suis loin devant dans les sondages…24% selon Ifop-Le Monde ! Je serai les doigts dans le nez au second tour! 15 février 2022

Brigitte Macron Oui, mais t’as pas tant d’avance. Tu restes à portée d’un des zozos de la droite très à droite, Pécresse, Zemmour et la Marine qui sont tous autour de 15%! Si l’un d’eux passe au second tour et que les voix des deux autres se reportent sur lui, ça va être ultra serré! Oui, mais t’as pas tant d’avance. Tu restes à portée d’un des zozos de la droite très à droite, Pécresse, Zemmour et la Marine qui sont tous autour de 15%! Si l’un d’eux passe au second tour et que les voix des deux autres se reportent sur lui, ça va être ultra serré! 15 février 2022

Valérie Pécresse: "Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement" pic.twitter.com/Z6XqIkd8pt — BFMTV (@BFMTV) February 13, 2022 En attendant, laissons-les se piétiner l’un l’autre. Au départ, j’avais un peu peur de Valérie Pécresse, je te l’avoue, mais son meeting au Zénith a été une demi-catastrophe. Même ses fans l’ont trouvée sans chaleur, abusant de slogans creux et du jargon de l’extrême-droite genre “le grand remplacement”, que même Marine Le Pen n’ose plus utiliser. 15 février 2022

Georges-Louis Bouchez s’invite dans la conversation

Georges-Louis Bouchez Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame Brigitte! Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame Brigitte! 15 février 2022

Mais on ne vous a pas invité, Monsieur Boulier? 15 février 2022

Georges-Louis Bouchez Bouchez! Georges-Louis Bouchez. Je venais aux nouvelles, vous allez enfin vous déclarer? S’il y a une petite fête genre au Fouquet’s, ce serait sympa de m’inviter 🍽️ Bouchez! Georges-Louis Bouchez. Je venais aux nouvelles, vous allez enfin vous déclarer? S’il y a une petite fête genre au Fouquet’s, ce serait sympa de m’inviter 🍽️ 15 février 2022

Brigitte Macron Rien n’est décidé Rien n’est décidé 15 février 2022

En y repensant, j’aurais pu la faire lors du Super Bowl l’autre jour! Zut, occasion ratée! 15 février 2022

Georges-Louis Bouchez Moi, ma tactique est de claironner mes ambitions au plus tôt. Par exemple, j’annonce déjà que je serai le prochain maire de Mons, en 2024. Comme ça, les gens y pensent déjà! Moi, ma tactique est de claironner mes ambitions au plus tôt. Par exemple, j’annonce déjà que je serai le prochain maire de Mons, en 2024. Comme ça, les gens y pensent déjà! 15 février 2022

Mons? Ce nom me dit quelque chose 2 décembre

Georges-Louis Bouchez Ancienne capitale européenne de la culture! Ancienne capitale européenne de la culture! 15 février 2022

Non, on m’a plutôt parlé d’une gare pharaonique dont le chantier ne finira sans doute jamais 15 février 2022

Georges-Louis Bouchez Avec moi à la mairie, elle sera terminée rapido en 2030! Donc promis, vous m’invitez au petit drink d’annonce? Avec moi à la mairie, elle sera terminée rapido en 2030! Donc promis, vous m’invitez au petit drink d’annonce? 15 février 2022

Brigitte Macron on vous écrira! on vous écrira! 15 février 2022

Georges-Louis Bouchez se retire de la conversation

Non mais c’est qui ce Mister Nobody qui se mêle de ce qui ne se passe même pas dans son pays ! 15 février 2022

Brigitte Macron Si tu croises Charles Michel, demande-lui ce qu’il pense de cet importun. Revenons à l’annonce de ta candidature. Il faut se décider! Si tu croises Charles Michel, demande-lui ce qu’il pense de cet importun. Revenons à l’annonce de ta candidature. Il faut se décider! 15 février 2022

Mais quoi tu n’aimes pas ce petit suspense? On parle de moi presqu’autant que si j’étais candidat, un halo de mystère en plus! Moins j’en fais, plus ça marche... 15 février 2022

Brigitte Macron Je te rappelle juste que le premier tour, c’est le 10 avril, à peu près dans 50 jours! Je te rappelle juste que le premier tour, c’est le 10 avril, à peu près dans 50 jours! 15 février 2022

Mais Brigitte, au fond, je n’ai aucune raison de m’annoncer candidat à la Présidence de la République puisque je SUIS président de la République 😎 15 février 2022

Brigitte Macron À ta place, je sortirais du bois avant la remise des césars qui a lieu le 25 février! Sinon tu vas arriver dans une sorte d’embouteillage de remise de prix À ta place, je sortirais du bois avant la remise des césars qui a lieu le 25 février! Sinon tu vas arriver dans une sorte d’embouteillage de remise de prix 15 février 2022

Et pourquoi ne pas le faire pendant la remise des césars? 15 février 2022

Brigitte Macron Mais non! Mais non! 15 février 2022

Ce serait génial, j’arrange le coup avant avec les organisateurs. Je m’avance pour annoncer le césar du meilleur film, le suspense est à son comble, j’ouvre lentement une enveloppe et j’annonce avec un clin d’oeil “et le césar du meilleur candidat à la présidence de la République est attribué à ... 15 février 2022

Brigitte Macron Ne fais jamais ça! Tu vas te faire huer pire que Polanski! Ne fais jamais ça! Tu vas te faire huer pire que Polanski! 15 février 2022

C’est plus drôle que de faire une annonce plan-plan devant les militants au Parc Astérix non? 15 février 2022

Brigitte Macron Et si... Et si... 15 février 2022

Et si quoi? 15 février 2022

Brigitte Macron Et si tu chantais ta candidature dans le 20 heures de TF1? Et si tu chantais ta candidature dans le 20 heures de TF1? 15 février 2022

À la Stromae ? 15 février 2022

Brigitte Macron Oui, et en faux direct évidemment! Pas de risque inutile! À TF1, ils vont te dérouler le tapis rouge! Oui, et en faux direct évidemment! Pas de risque inutile! À TF1, ils vont te dérouler le tapis rouge! 15 février 2022

Ce serait sympa ! Mais qui va m’écrire la chanson? Tu sais que j’aime le rap, Brigitte ! Et en mode rap, on verra moins que je chante faux 15 février 2022

Brigitte Macron Je ne sais pas...Akhenaton? Damso? Je ne sais pas...Akhenaton? Damso? 15 février 2022

Mon chouchou, c’est Orelsan 15 février 2022

Brigitte Macron Mais lui, il t’aime pas trop Mais lui, il t’aime pas trop 15 février 2022

C’est là que je suis grand seigneur! On fera dire que je l’aime pour son talent, quoi qu’il pense de moi. 15 février 2022

Brigitte Macron Il va encore te reprocher de "gratter son buzz" Il va encore te reprocher de "gratter son buzz" 15 février 2022

Le grand vainqueur des Victoires de la musique qui écrit pour le futur grand vainqueur de la Présidentielle… C’est pas de la grande histoire? 15 février 2022