Philippe a créé le groupe "Une bonne mise au pain avec Monsieur Magnette"

Philippe invite Paul Magnette et Mathilde

Aucun problème, et, avec un peu de retard, toutes mes félicitations, Sire !

Elisabeth s'invite à la conversation

Tu peux rester si tu as enfin rangé ta chambre !

Mais non elle a 18 ans ! Il faut qu’elle apprenne le métier ! Comme moi, sur le tas !

Et ?

Le problème, plus encore que le CD&V, c’est les Libéraux, Open VLD et MR ! Ils se sont mis d’accord pour trouver que toute ma note est trop à gauche.

Et pourtant j’ai déjà coupé dedans ! La retraite à moins de 67 ans, j’ai laissé tomber ! La pension minimale à 1500 euros, j’ose même plus en parler ! Je n’entends que ça “Trop à gauche”, “Trop à gauche” !

Paul Magnette

Ils savent que numériquement on ne peut pas faire un gouvernement sans eux et qu’ils peuvent soit s’allier avec nous, à leurs conditions, soit avec la NVA et la clique flamingante à qui Georges-Louis Bouchez ne cesse de faire de la lèche...

10 décembre 2019