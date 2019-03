D’AG2R à Emirates: ce qu’il faut savoir des 18 équipes UCI World Tour

Désormais lié à l’équipe jusque 2021, Peter Sagan fait en quelque sorte grandir la formation allemande. Le Slovaque, qui n’est plus champion du monde (on s’y était habitué) va tenter cette fois de s’imposer sur ce Liège-Bastogne-Liège redessiné et qui convient sans doute mieux à ses caractéristiques.

« Mes objectifs en Europe restent inchangés : Milan-Sanremo, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, précise Sagan. La nouveauté cette année, c’est que je participerai également à l’Amstel Gold Race et à Liège Bastogne-Liège. Ensuite, je me préparerai pour un nouveau Tour de France. »

Sur la Grande Boucle, le leader de la Bora en sera à viser un septième maillot vert, ce que personne n’est encore parvenu à accomplir. Et puis, il essayera de faire encore mieux que ses trois victoires d’étape conquises sur la Grande Boucle l’an passé. On n’oubliera pas non plus que son printemps 2018 fut une grande réussite, avec ces victoires sur Paris-Roubaix et Gand-Wevelgem.

« C’est agréable de voir comment l’équipe qui m’entoure continue de grandir, analyse Sagan. Pascal (Ackermann) et Emanuel (Buchmann) sont de grands talents et se sont bien développés, mais ils ne sont pas les seuls. Lukas (Pöstlberger) et Patrick (Konrad) font également très bien leur travail. C’est un plaisir de rouler en compagnie de ces garçons. Pour l’équipe des classiques, Jempy (Drucker) et Oscar (Gatto) ont également rejoint l’équipe. »

Et donc, la formation Bora n’est pas uniquement dépendante des prestations de Peter Sagan. Car, sur les 33 bouquets conquis en 2018, le fer de lance slovaque n’y est que pour sept d’entre eux, même s’ils sont évidemment de qualité.

Mais cela tend aussi à démontrer que les hommes de Ralf Denk sont bien plus que des faire-valoir. Et l’équipe attend beaucoup de Sam Bennett, un sprinter arrivé à maturité, vainqueur d’une étape en Argentine.

Management

Managers généraux : Ralf DENK

Ralf DENK Manager sportif : Enrico POITSCHKE

Enrico POITSCHKE Directeurs sportifs : Helmut DOLLINGER, Christian PÖMER, Steffen RADOCHLA, André SCHULZE, Sylvester SZMYD, Jan VALACH, Paxti VILA, Jens ZEMKE

