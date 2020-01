Selon un haut responsable de l’administration, le procès ne devrait pas durer plus de deux semaines (contre cinq semaines pour Bill Clinton en 1999 et trois mois pour Andrew Johnson en 1868 - voir fiche “Destitution 4 présidents concernés” - ). Pendant cette période, les sénateurs devront assister aux audiences, sans sortir de la salle et en respectant le plus grand silence. S’ils ont des questions pour les parties, ils devront les poser par écrit. Le procureur en chef sera Adam Schiff, l’une des bêtes noires de Donald Trump. Chef de la commission du Renseignement de la Chambre, l’élu de 59 ans a supervisé l’enquête en destitution contre le président, qui l’a rebaptisé « Schiff le fourbe ». Son équipe compte six parlementaires démocrates, dont Jerry Nadler, un autre ennemi juré du locataire de la Maison Blanche.