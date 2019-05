Charles Michel a créé le groupe «Élections 2019»

Dag allemaal. Le Pacte migratoire, nous, on peut pas avaler cette histoire ! Alors on débranche la prise, rendez-vous au soir des élections

Ok Bart, c’est bête à quelques mois du scrutin

Oui, mais entre nous, y’a aussi que Theo a fait des conneries et qu’on préfère se retirer avant

Non, à mon insu, monsieur Theo a développé en douce un petit commerce de visas humanitaires. Alors la N-VA, on va se faire discret pour éviter que ça ne pète à la figure de tout le gouvernement. Même si en soi, ça m’aurait beaucoup amusé que ça arrive ...

OK, je prends pacte... euh acte. Je continue comme chef d’une coalition responsable orange bleue

Finalement, je démissionne... Sans la N-VA, au gouvernement, on n’en sort pas

Charles Michel est parti

Le roi Philippe a ajouté Charles Michel

Finalement, je suis Premier ministre en affaires courantes. C’est cool, on est beaucoup moins critiqué

Moi, j’ai déjà tiré la prise à la Région, je me tire aussi de la présidence du cdH avant que ça tourne à la catastrophe ce parti. Je vous laisse avec Maxime de Namur, qui fera ça très bien, et je file en prépension à l’Europe

Dis Charles, il n’y a pas qu’au Fédéral que vous avez perdu votre majorité. À la Région wallonne, vous n’avez plus assez de députés

Tout ça à cause d’Alain Destexhe !

on a dit qu’on faisait profil bas avec nos résultats.

Pas grave, vous avez vu notre top score au baromètre de l’avenir.net ? Le MR est le parti le plus invité aux interviews des matinales radio

Ha ha ha, non seulement on est premier dans les sondages mais en plus, le Bureau du Plan trouve que notre programme est bien foutu

27 avril 2019