La cour d'assises de Liège a entamé cette semaine le procès d'Henry Generet, un Verviétois âgé de 37 ans accusé d'avoir commis l'assassinat de son ex-compagne Laetitia Depouille. La victime avait été égorgée par l'accusé qui était en congé pénitentiaire. Le procès débutera par la constitution du jury.

Ce qu'on sait:

Laetitia Depouille, une Verviétoise âgée de 25 ans, avait été égorgée d'un coup de couteau le matin du 12 octobre 2017 dans l'appartement qu'elle occupait à Dison. Elle était l'ex-compagne de l'accusé et était la mère de trois enfants. Henry Generet purgeait une peine de prison mais il bénéficiait, le jour des faits, d'un congé pénitentiaire. Les faits avaient été dénoncés par un proche de l'accusé à qui il avait confié qu'il avait fait une grosse bêtise. Laetitia Depouille avait été retrouvée morte en fin de journée le 12 octobre 2017. Son corps présentait des traces de coups de couteau, dont un avait occasionné un égorgement.



Désigné comme l'auteur probable des faits, Henry Generet s'était présenté de lui-même à la police deux jours plus tard et avait fait des aveux. Il avait d'abord pris la fuite au volant d'une voiture volée mais il avait décidé de se rendre en précisant qu'il voulait éviter de faire d'autres victimes. Il ciblait ainsi les personnes qui auraient été les amants de Laetitia Depouille. Henry Generet aurait déjà été violent à l'égard de Laetitia Depouille, avec laquelle il était en couple depuis deux ans. Leur relation avait été tumultueuse et avait connu des épisodes de disputes et de réconciliations. A l'époque des faits, alors qu'Henry Generet purgeait une peine de prison, Laetitia Depouille avait entamé une liaison avec un autre homme après une récente rupture avec l'accusé. Selon différents témoins, Henry Generet avait de l'emprise sur Laetitia Depouille. Il se montrait jalousement possessif et tentait de contrôler sa vie depuis sa cellule de prison. Il apparaissait aussi nerveux et disait que Laetitia le rendait fou. Des menaces de mort auraient déjà été proférées par Henry Generet lorsqu'il avait appris des épisodes de tromperies.



L'accusé avait déjà été condamné à de multiples reprises, principalement pour des faits de vols. Le total de ses condamnations s'élevait à plus de 15 années de prison. Henry Generet est accusé d'avoir commis l'assassinat de Laetitia Depouille ainsi que d'avoir volé une voiture et une plaque d'immatriculation. L'accusé sera défendu par Me Guy Uerlings et Me Bertrand Namur. Le substitut Christine Pevée siègera au poste du Ministère public. Les intérêts des membres de la famille de la victime seront défendus par Mes Stéphane Van Nuffel et Jacques Piron. Les débats au fond ont débuté le lundi 7 septembre et devraient durer cinq jours.