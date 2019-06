Alexandre Hart, 21 ans, était «variable, versatile et menteur» lors de ses différentes auditions, a témoigné le commissaire qui l’a entendu. «C’est un garçon déconcertant. Lorsque l’on évoque des choses sérieuses, importantes et graves, lorsqu’il est question de violences, il apparaît sans présenter d’émotion, a-t-il expliqué à la cour. Il n’a pas de gêne et est assez détaché. On perçoit parfois de la fierté et une forme d’amusement» dans son chef.

Jaloux de son petit frère

Pour sa maman, Alexandre «était un bébé très facile, qui dormait beaucoup.» Elle évoque son enfance: la jalousie quand son petit frère naît un an et demi après lui, son côté renfermé pendant ses maternelles. «En primaire, comme il ne tenait plus en place, on est allés voir un pédopsychiatre qui a dit qu’il était hyperactif. Il a été sous Rilatine puis sous Fleurs de Bach.»

Une bouteille de vodka à 7h30

Alexandre Hart a toujours été suivi. Pédopsychiatre, psychologue, thérapie familiale, centres spécialisés. Mais ça n’a pas empêché qu’il tombe dans l’alcool. «On nous appelait parfois de l’école parce qu’il y arrivait saoul. Ça lui est arrivé de vider une bouteille de vodka à 7h30 du matin. L’école nous appelait et on allait le rechercher.»

Un professeur de construction de l’Ecole Polytechnique de Huy évoque « un élève qui pouvait sortir du cours à sa guise, parce qu’il n’avait pas envie de travailler ou de faire ce qu’on lui demandait. Il n’avait pas l’air d’être juste dans sa tête».

Le centre PMS de Huy le décrivait déjà durant ses études comme un garçon violent et dangereux: «il n’était jamais passé à l’acte mais il était toujours sur le fil»

Tendance à la manipulation

Alexandre Hart a suivi des cycles de formation à l’Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME). Ses professeurs ont relevé qu’il ne leur avait pas posé de problèmes disciplinaires et qu’il ne s’était pas montré grossier et vulgaire. Alexandre Hart semblait très seul, isolé et délaissé par sa famille.

L’accusé présentait la particularité de parler de lui dans un sens très négatif. Son discours était interpellant car il se vantait en utilisant des éléments en sa défaveur. Cette attitude a été cernée comme une tendance à la manipulation afin que les professeurs s’apitoient sur son sort.

Engagé comme apprenti chez un entrepreneur, Alexandre Hart y a montré de la bonne volonté durant sept mois. Il se comportait bien, était courageux et avait envie d’apprendre. Ses mauvaises fréquentations ainsi que ses consommations d’alcool et de stupéfiants ont fait décliner sa rentabilité. Il a été remercié pour ces raisons.

Fasciné par des faits dramatiques

Alexandre Hart avait aussi tenu des paroles déplacées à la suite de faits dramatiques. Après l’accident lors duquel il avait blessé son frère à la joue avec une tronçonneuse, il avait déclaré que son frère avait «saigné comme un goret», et que c’était «magnifique». L’accusé a aussi prétendu avoir assisté à un accident mortel qui s’était déroulé au Rallye du Condroz. Il avait décrit ces faits de manière très détaillée. «C’est exceptionnel d’assister à de tels faits et de voir un corps désarticulé tourner dans les airs», avait-il commenté.

L’enquêteur a également signalé un fait anecdotique qui s’est déroulé après un interrogatoire. Alors que le policier le reconduisait à la prison de Lantin, Alexandre Hart avait manifesté son intérêt pour la police. «Il m’a demandé si, quand tout ceci serait fini, il ne pourrait pas entrer dans la police», a rapporté le policier.

Tuer un chat à coup de pelle

Lors de son témoignage, la maman de Dorian Daniels est revenue sur le sentiment que lui inspirait Alexandre Hart, ami de son fils et qui passait souvent chez eux: « C’était un jeune homme mystérieux qui nous a dit avoir fait de la prison, avoir été interné et aimait mutiler les chats. Je me disais qu’il avait tendance à fabuler. Puis, une fois, il a demandé la permission de frapper ma belle-fille avec qui Dorian sortait et était en train de se disputer. J’ai répondu que non. Et j’ai dès lors mis un frein avec lui.»

Lors d’une audience du procès, Alexandre Hart a aussi confirmé un acte de barbarie envers un animal : «oui, c’est déjà arrivé que je tue un chat, avec un coup de pelle. Parce qu’il embêtait toujours mon chat.»

Des ossements comme décoration

Et la présence d’os dans sa chambre, un autre fait relaté durant les témoignages de ce vendredi matin? «Oui, j’ai un crâne d’animal et plusieurs os que j’ai trouvés. Je les avais trouvés derrière une église désaffectée.» Avec quel plaisir?, interroge la présidente? «Ce n’est pas un plaisir, juste pour la décoration.»