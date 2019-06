Sélectionnez le chantier pour voir les détails Vue d'ensemble E40/A3 – Mise à 4 voies de l’autoroute entre Alleur et Loncin E40/A3 – Travaux sur le viaduc de Welkenraedt E40/A3 – Suppression d’une voie de circulation entre Cheratte et Barchon vers Aachen pour le projet ALEGrO E42/A15 – Fermeture de la sortie n°7 « Huy » vers Liège E42/A16 – Réhabilitation complète du pont de Pommeroeul E42/A27 – Réhabilitation du revêtement et sécurisation de la berme centrale entre Malmedy et Breitfeld E42-E19/A7 – Réhabilitation de l’autoroute entre Obourg et Jemappes vers la France E411/A4 – Réhabilitation du revêtement entre Louvranges et Thorembais-Saint-Trond en direction de Namur E411/A4 : Louvain-la-Neuve : aménagement d’une liaison directe entre la sortie d’autoroute n°8A et le parking P+R E411/A4 - Lavaux-Saint-Anne : travaux de placement de l’Arc Majeur E25-E411/A4 – Réhabilitation du revêtement de l’autoroute entre Arlon et Sterpenich vers le Luxembourg E420/N5 – Réalisation du contournement autoroutier de Couvin

