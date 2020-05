Ce n’est qu’après une grosse demi-heure que les forces de l’ordre parviennent à reprendre la situation en main. L’heure est au bilan : les secours annoncent rapidement plus d’une dizaine de morts et de nombreux blessés.

« Venu en touriste pour assister au match », Roger Laboureur, ancien journaliste sportif de la RTBF, se mue alors en reporter de guerre pour l’occasion. « Je faisais des aller-retours afin de compter les morts – j’exagère à peine – et de dresser un bilan qui devenait de plus en plus lourd au fil des minutes. Cela n’avait plus rien à voir avec le sport. La finale n’avait plus d’importance. » Et pourtant, les autorités décident de maintenir le match. Une décision prise par l’UEFA qui craignait de raviver les tensions en cas de report et qui a demandé aux capitaines des deux équipes de calmer les derniers esprits échaudés avant le coup d’envoi. « Sur le moment, c’était la meilleure chose à faire », estime Roger Laboureur.