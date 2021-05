Faites votre sélection nationale ×

A l’approche de l'Euro 2020, L’Avenir vous propose de vous mettre dans le costume du sélectionneur fédéral belge. Objectif ? Désignez les 26 Diables rouges qui représenteront la Belgique.

Pour ce faire, L’Avenir a sélectionné tous les internationaux potentiels et les a classés selon leur poste de prédilection.

Afin de former une équipe plus ou moins équilibrée, quelques contraintes sont imposées à l’entraîneur que vous êtes. Ainsi, il ne vous est pas permis de sélectionner plus de 3 gardiens, 9 défenseurs, 9 milieux de terrain et 7 attaquants.

De même, parce que votre sélection finale devra se limiter à 26 joueurs, il vous sera également impossible de choisir autant de joueurs qu’il ne vous est théoriquement permis. Autrement dit, si vous sélectionnez 3 gardiens, 9 défenseurs et 9 milieux de terrain, vous ne pourrez plus reprendre que 5 attaquants.

A vous de faire les bons choix !