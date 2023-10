Élaguer et couper un arbre : les conseils d'un pro

Reportage dans notre vidéo en tête de cet article.

Nous sommes dans le parc du château de Wanfercée-Baulet (Fleurus). Damien Thomas, comme chaque année, fait le tour du parc de 5 hectares, le nez vers les cimes des arbres parfois centenaires. Cette année, aucun abattage. Il s’agit d’élaguer des érables et hêtres situés sur le chemin d’accès à cette demeure. Certaines branches menaçaient de tomber chez un voisin ou sur le parking. «Mieux vaut éviter un accident, le château pouvant accueillir jusqu’à 150 convives pour un mariage, un séminaire ou une réception explique Béatrice Eliard, propriétaire, occupée à tailler une haie. Pour les arbres, je laisse cela à Damien Thomas et à ses écureuils... »

C’est vrai que de les voir haut perchés, marcher sur des branches pas plus épaisses que leurs bras donne le vertige. «Avant de devenir arboriste-grimpeur-élagueur, j’étais un passionné d’escalade. J’adore aussi la photo et les oiseaux. Ceci explique sans doute cela.»

Une passion aussi pour les arbres. « Je rechigne à les couper. C’est vraiment en dernier recours, s’il y a un vrai problème de sécurité. Et chaque fois, je propose de replanter une essence mieux adaptée au lieu.» Il lui est déjà arrivé de refuser de couper des arbres qui, par exemple, ont le malheur de jeter un peu d’ombre sur des panneaux photovoltaïques.

Ses conseils pour votre sécurité

Damien Thomas est aussi formateur à l’Institut Technique Horticole de Gembloux. « J’aime autant leur apprendre à grimper qu’à respecter un arbre. Et surtout, les sensibiliser aux gestes qui pourront leur sauver la vie. C’est un métier dur physiquement. Il faut rester concentré et ne jamais négliger le moindre détail comme le port du casque, les chaussures de sécurité, les manchettes et pantalon anti-coupe, etc. Chaque année, il y a des morts sur les chantiers. Et ce n’est pas que la malchance. C’est souvent des négligences. »

Il préconise évidemment d’avoir recours à des professionnels pour vos travaux. Et surtout de vérifier s’ils ont un diplôme comme cette profession n’est pas encore protégée. Néanmoins, si vous souhaitez grimper dans un arbre pour tronçonner une branche, il vous conseille tout d’abord d’utiliser une tronçonneuse bien affûtée, pour que la coupe soit propre. Ensuite, de toujours vous installer si possible en hauteur par rapport à la branche à couper et du côté opposé aux branches, le tronc vous protégeant ainsi des risques liés à la tronçonneuse.«On coupe une branche en trois temps: un coup sous la branche à plus ou moins 40 cm, puis, juste au-dessus et enfin, quand la branche est tombée, on coupe le morceau restant de 40 cm, au ras du bourrelet cicatriciel.»

Si vous devez néanmoins couper l’arbre, il est conseillé de le couper le plus près possible du sol. On réalise d’abord une entaille directionnelle à 45 degrés du côté où il doit tomber, approximativement sur le tiers de la section du tronc. Et ensuite couper à l’arrière en laissant une charnière pour appuyer ensuite sur le tronc. «Mais prudence. «Mieux vaut avoir recours à un pro » rappelle Damien Thomas.