Des bidonvilles à une ligue américaine de baseball, les rêves de gloire d’un orphelin ougandais

Pour réaliser son rêve, Dennis Kasumba s’entraîne depuis des années, de jour comme de nuit, dans sa ville de Gayaza, à une dizaine de kilomètres au nord de la capitale Kampala. "Je veux prouver que je suis le meilleur", assure-t-il.

Sa passion et sa détermination ne sont plus à prouver.

Ses amis ont filmé ses séances d’entraînement individuel acharnées avec un matériel bricolé avec les moyens du bord. On le voit faire des squats avec des haltères en béton et des vieux pneus de voiture, du renforcement musculaire lesté de bouteilles d’eau scotchées aux mollets, s’entraîner aux lancers avec des pierres, un pneu arrimé au dos...

Postées sur les réseaux sociaux, ces vidéos sont devenues virales et ont attiré l’attention de la Major League Baseball (MLB), qui organise le championnat le plus relevé de la planète et l’a invité à participer à une ligue de recrutement, considérée comme un tremplin pour les "prospects" (espoirs).

Petits boulots à 8 ans

Élevé à Gayaza par sa grand-mère, Dennis Kasumba n’a jamais connu ses parents. Sa mère l’a abandonné alors qu’il n’était qu’un nourrisson après le décès de son père, un militaire, mort en combattant des rebelles.

A huit ans, il arrête l’école et commence des petits boulots pour pouvoir manger, travaillant notamment dans un abattoir avant de rencontrer l’entraîneur John Bosco Sempa, qui l’invite sur le terrain de baseball local. Une révélation.

Le coach encourage rapidement son protégé, doté d’un talent naturel et d’une détermination sans faille, à poster ses performances sur les réseaux sociaux. "Ça a commencé comme une blague, mais maintenant je vais aux États-Unis pour la MLB", en rigole aujourd’hui Dennis Kasumba.

Ce parcours vers l’Etat du Maryland n’a pas été simple. Sa demande de visa pour les Etats-Unis a été rejetée à deux reprises, avant d’être finalement acceptée en mai. Ses amis et des fans l’ont aidé pour payer le voyage. "Je suis tellement excité", témoigne-t-il.

Mais la marche avant de devenir professionnel est encore haute dans un pays, l’Ouganda, qui n’a jamais envoyé de joueur de baseball dans une grande ligue et où le football et l’athlétisme restent les sports rois.

"Nous voulons que Kasumba joue dans le plus grand championnat du monde, c’est notre espoir", soutient à l’AFP John Bosco Sempa.

"On espère que (...) de nombreux entraîneurs vont le voir, que de nombreuses lycées ou universités vont le voir. S’il joue à son meilleur, en suivant son coeur, il peut avoir sa chance."

Pour l’entraîneur, le parcours de Dennis Kasumba est déjà une source d’inspiration pour les jeunes qui s’entraînent sur le même terrain que lui.

"En tant qu’entraîneur, j’aime que tous nos joueurs réussissent", assure John Bosco Sempa. Selon lui, l’histoire de Dennis Kasumba est un motif de fierté "pas seulement pour lui, mais aussi pour le pays".

Grace MATSIKO