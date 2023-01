Les dents de lait sont les premières dents de l’enfant. Elles portent ce nom car elles commencent à pousser au moment où les bébés boivent encore du lait. Nous, les humains, possédons deux séries de dents sur notre vie. Nous sommes diphyodontes.

Les dents de lait avant les dents définitives

Nous avons 20 dents de lait lorsque nous sommes enfants. Elles commencent à pousser vers 6 mois et commencent à tomber vers 6 ans. Petit à petit, elles sont remplacées par les dents définitives.

Lorsque toutes les dents définitives ont pris place dans notre bouche, nous possédons 32 dents.

Pourquoi a-t-on des dents de lait?

C’est simplement une question de place. La mâchoire d’un enfant est petite et étroite. Il serait impossible d’y faire tenir 32 grandes dents. Pour accueillir les dents d’adulte, il faut laisse le temps à notre bouche de grandir. En attendant, les dents de lait servent de "plan B". Elles sont plus petites et moins nombreuses.

Sommes-nous les seuls à avoir des dents de lait?

Non! La plupart des vertébrés ont des dents de lait. Certains sont diphyodontes et ont deux séries de dents au cours de leur vie, comme nous. D’autres sont polyphyodontes, et ont un grand nombre de dentitions successives comme les alligators. On t’explique tout ça dans notre vidéo!

D’où viennent les caries?

Parler des dents de lait nous fait penser aux caries. Attention, tu peux en avoir dès le plus jeune âge, elles ne touchent pas que les dents définitives. Voici des infos et des conseils pour les éviter: