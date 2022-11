Colruyt teste une voiture sans conducteur pour ses livraisons (vidéo)

Si la technologie développée par la société estonienne Clevon permet une conduite entièrement autonome, la navette testée ici reste pilotée à distance par un opérateur devant un écran. De dimension réduite, elle peut contenir une douzaine de bacs de livraison. De quoi livrer un très gros client.

Colruyt cherche avant tout à rendre moins cher et plus écologique le dernier kilomètre de livraison, les chauffeurs étant coûteux et difficiles à recruter. Un opérateur sera lui capable de tenir à l’œil de 3 à 10 navettes sans conducteur.