À deux pas de la frontière belge, dans les coulisses de la plus grande école de cascadeurs au monde : "Un bon cascadeur est un vieux cascadeur"

Au fond de la salle, Lucas Dollfus, le directeur du CUC, observe les différents ateliers. "Nous sommes un centre de formation professionnel au métier de cascadeurs dans le domaine de la cascade physique, détaille-t-il d’emblée. C’est aussi bien du combat, que de la chute de hauteur, des torches humaines, du Parkour, etc. Tout ce que le cascadeur peut faire avec son corps."

Les films d’action font évidemment déjà rêver les candidats qui viennent tout juste d’entamer leurs sessions de formation. "Marvel, les Avengers, … cela donne des idées, reprend le directeur. Mais on voit également arriver de plus en plus d’héroïne et on le voit dans nos chiffres avec l’arrivée de plus en plus de filles. Désormais, elles se sentent incarnées, intégrées à ce cinéma d’action. C’est ce qu’on essaie de leur apporter ici en leur donnant un maximum d’expérience."

Pour ce métier, il faut avoir la tête sur les épaules, un entraînement quotidien et continu et surtout être toujours très concentré pour éviter la blessure.

D’un côté, il y a ceux qui répètent leur gamme pour simuler une course-poursuite une arme à la main, pendant que d’autres profitent du circuit de Parkour ou des tapis de mousses pour enchaîner les sauts périlleux. "Il faut partir du principe que nous sommes plus des sportifs de haut niveau que des casse-cous, reprend le directeur. Le but est évidemment d’éviter de se blesser. Un bon cascadeur, c’est justement un vieux cascadeur. Pour ce métier, il faut avoir la tête sur les épaules, un entraînement quotidien et continu et surtout être toujours très concentré pour éviter la blessure."

Car si à l’écran, une cascade peut avoir l’air d’être un moment improvisé, c’est tout à fait différent dans la réalité. "Jamais, on ne peut se dire ça passe ou ça casse, insiste Lucas Dollfus. Cela ne fait pas partie du jargon de notre métier. L’idée est de bien analyser la cascade, de bien la préparer pour pouvoir la faire en toute sécurité. Le but est de faire croire qu’on n’a pas maîtrisé l’action, alors que tout était préparé."

Créé en 2008, le CUC propose des formations étalées sur deux années pour les futurs cascadeurs. "La formation est répartie par stage, précise son directeur. On propose deux semaines de formation intensive tous les deux mois environ. Elles sont réparties sur les vacances scolaires et il y a cinq stages par année, sur deux ans, donc 10 sessions au total."

4 900 euros pour la formation complète

Si une formation découverte est proposée à 1600 euros, il faudra débourser 4 900 euros pour la version complète (sans le logement) après être passé par les différentes épreuves de sélection. "Il faut que l’élève arrive au campus avec déjà une très bonne condition physique et puisse être à même de suivre le rythme du campus, prévient Lucas Dollfus. Il faut également pouvoir justifier un parcours sportif, que ce soit gymnaste, acrobate, pratiquant d’arts martiaux, mais un sportif lambda qui a une très bonne condition physique aura également toute sa place sur notre campus." Pour les intéressés, il faudra toutefois se montrer patient puisque les différentes sessions sont d’ores et déjà complètes jusqu’à la fin 2023. Les potentiels candidats sont désormais envoyés sur file d’attente, en cas d’éventuel désistement.

Italie, Espagne, Danemark ou France, il existe une petite dizaine d’écoles du même type à travers l’Europe. "Mais être la plus grande au monde est une petite fierté, sourit son directeur. Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur des professionnels du métier qui viennent encadrer la formation de nos élèves."

Au cinéma et dans les parcs d'attractions

Une fois leur formation au CUC terminée, les nouveaux cascadeurs se retrouveront sur les plateaux de cinéma, mais pas uniquement. "Les débouchés sont assez larges en ce moment, reprend le directeur. Il y a forcément le cinéma, la télévision et les plateaux de tournage, mais nous avons également beaucoup d’emplois dans les parcs d’attractions comme le parc Astérix qui est de nos partenaires, mais aussi Disneyland Paris, le Puy du Fou, Efteling aux Pays-Bas, etc. Il y a énormément de parcs qui emploient des cascadeurs, mais aussi le milieu événementiel, le milieu du jeu vidéo pour la motion capture, etc. Le spectre d’emploi est assez large dans notre domaine. Le but est d’avoir, avec le campus, un réseau pour leur permettre d’avoir des opportunités de travail. Environ 20 à 30 % de nos élèves finissent par devenir cascadeur professionnel, en France, mais aussi beaucoup à l’étranger. La qualité de nos formations est reconnue partout dans le monde, elle n’a en tout cas rien à envier aux autres formations, et du coup, nous avons beaucoup de cascadeuses ou cascadeurs qui travaillent sur les plus grosses productions mondiales dans le domaine du cinéma. "

Toutes les infos : www.campus-universcascades.com

