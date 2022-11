Total Feluy bloqué lors de la grève générale: « Faire payer les entreprises qui font des milliards de bénéfices »

Grève générale – Blocage du site Total de Feluy. ©Jacques Duchateau

Faire payer les entreprises qui font des bénéfices

Si l’usine Total cristallise aussi les frustrations, c’est parce que celles-ci naissent aussi de la hausse des coûts de l’énergie. "On est tous concernés par cette hausse, les factures augmentent. La Belgique est un des seuls pays à ne pas avoir pris de mesures pour limiter ces hausses, contrairement à la France ou l’Allemagne. Le peuple va se révolter".

Conscient aussi que certaines petites entreprises sont déjà mises en difficulté par l’indexation de plus de 10% prévue en janvier, Daniel Deschamps avance l’idée d’obliger les grosses entreprises qui font des bénéfices à payer des augmentations à leur personnel. "On n’est pas des inconscients. De 1996 à 2017, on a su gérer ça en bon père de famille. Je peux comprendre que des sociétés soient en difficulté, mais Total, GSK, Engie Electrabel font des milliards de bénéfices. Les gens ne vont pas comprendre".

Le délégué prévoit aussi une fronde de la population lorsqu’en février, les factures de régularisation énergétiques vont tomber. "Les prix de l’énergie vont dans n’importe quel sens. Nous, on ne peut pas tolérer ça."