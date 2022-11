Harry Potter, l’expérience en forêt interdite: chère et décevante !

La forêt, teintée de multiples couleurs, est tantôt inquiétante, tantôt envoûtante. Bien après le coucher du soleil, le parcours, long d’environ 7000 pas, emprunte des petits sentiers tracés dans le domaine de Groenenberg, à Sint-Pieters-Leeuw (Brabant flamand). Un parcours qui plonge le visiteur dans une forêt interdite, où des créatures des films de la série culte Harry Potter et surtout "Les animaux fantastiques" surprendront les promeneurs.

Hagrid. De dos… ©© Jacques Duchateau

Mais il faut vite… déchanter. Si la magie opère pour ce qui est de l’ambiance et ravira les fans inconditionnels, il faut bien avouer que pour les décors et les personnages, on reste sur sa faim. Il y a bien un géant Hagrid (de dos), l’hippogriffe, la voiture volante, les centaures, quelques niffleurs… et puis c’est quasi tout. Il n’y a même pas un Harry Potter, une Hermione ou un Voldemort.

Quelques niffleurs au creux d’un arbre mort. ©© Jacques Duchateau

La balade dure une bonne heure (en s’arrêtant pour filmer et faire des photos). Ce qui est un peu court au vu du prix astronomique demandé pour ce moment en famille.

Présenté par ses promoteurs comme l’événement international de l’année, au succès incroyable tant en Angleterre qu’aux États-Unis, "Harry Potter: L’Expérience en Forêt Interdite" est probablement juste une énième façon de remplir les caisses d’une franchise déjà exploitée jusqu’à saturation.

Impressionnant mais un peu seul. ©© Jacques Duchateau

"Harry Potter: L’Expérience en Forêt Interdite", au domaine de Groenenberg, à Sint-Pieters-Leeuw. Les prix varient (en fonction des dates et créneaux horaires) entre 23 € et 55 € pour un adulte et entre 19 € et 40 € pour un enfant. Avec une boisson, un souvenir et le parking, il pourra vous en coûter bien plus de 200 €. Pour une grosse heure. Un tarif injustifiable.

Infos et réservations sur le site de l’événement.

La forêt est magnifiée par les éclairages mouvants. Mais c’est un peu peu au vu du tarif. ©© Jacques Duchateau