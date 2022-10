Pourquoi la pollution existe-t-elle?

L’énergie, plus grande cause de pollution

Si la pollution peut être d’origine naturelle, elle est principalement liée aux activités humaines.

La plus grande des causes de pollution de notre environnement, c’est la production et la consommation d’énergie. On parle beaucoup d’énergie pour le moment car les prix augmentent et de nombreuses personnes rencontrent des difficultés à payer leurs factures. Mais la question est également écologique. Elle n’est évidemment pas la seule. Le transport, l’élevage et l’agriculture intensifs sont, eux aussi, polluants. Tout cela contribue à la production de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique.

Différents types de pollution

Quand tu penses à la pollution, tu penses peut-être aux déchets, qui sont particulièrement visibles, ou aux substances chimiques, radioactives et aux particules émises dans l’air.

Il existe d’autres types de pollution que tu ne connais peut-être pas. Comme la pollution lumineuse, l’effet nuisible de l’éclairage public. Ou la pollution sonore, liée aux sons, aux bruits.

Jusqu’à présent, les mesures prises par les autorités politiques ne sont pas suffisantes pour diminuer notre volume de pollution. Mais il est temps de faire de gros efforts pour diminuer notre impact sur l’environnement, tu ne penses pas?