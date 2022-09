Démonstration musclée pour les unités spéciales devant le roi : “La pression ? On est habitué à la gérer” (vidéo)

Et il y a les choses qu’on voit et toutes celles qu’on ne voit pas

Tout au début, il n’était pas question d’infiltration, de surveillance, etc. Mais les années nous ont montré qu’il y avait un réel besoin.

Cette année, cela fait désormais 50 ans que la DSU a été mise sur pied. « Tout au début, il n’y avait qu’un groupe qui était chargé de faire des protections et de faire des interventions, précise Roland Pacolet. Ils étaient une grosse cinquantaine. Cinquante ans plus tard, l’unité a bien grandi avec notamment des métiers qui ont été créés. Tout au début, il n’était pas question d’infiltration, de surveillance, etc. Mais les années nous ont montré qu’il y avait un réel besoin. » Désormais, la DSU compte plus de 500 agents.

Alors que durant une cérémonie organisée dans la cour de la caserne de la DSU à Etterbeek, le roi Philippe a remis un nouveau fanion aux unités spéciales. L’occasion, notamment, de voir à l’œuvre certaines de ces équipes. « Je suis chef d’équipe au sein de la DSU, précise Redji, l’un des agents dont l’identité ne peut évidemment pas être révélée. On est appelé à intervenir sur toutes les situations de crise qui interviennent un peu partout dans le pays. Cela va de la prise d’otage, au Fort Chabrol, à de l’extorsion, des enlèvements ou des missions un peu plus régulières et planifiées comme les perquisitions un peu plus renforcées. »

De plus en plus, les équipes de la DSU sont appelées à être engagées sur le terrain. « Parce que nous amenons une résolution de solution la plus « sécur » que ce soit pour les tiers, pour les victimes et pour les personnes que nous allons arrêtées, détaille encore Redji. La pression? On travaille et on s’entraîne tellement que finalement on est habitué à gérer cette pression. »

Depuis la période des attentats de Paris puis de Bruxelles, le travail de la DSU n’a fait que s’amplifier. A l’époque, les unités spéciales avaient d’ailleurs reçu des budgets pour se renforcer. « Le travail augmente en effet, reprend Roland Pacolet. De plus en plus, on fait appel à nous. On voit également l’augmentation d’une certaine agressivité. La police locale est toujours la première sur les lieux, mais elle est désormais confrontée à une agressivité qui ne cesse pas de monter. Et après évaluation avec leurs dirigeants, ils font appel à nous pour résoudre la situation. »

