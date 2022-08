L’herbe est asséchée, brûlée, jaunie. Du foin. Tout n’est pas perdu, il y a encore moyen de récupérer votre pelouse. Il faudra juste appliquer nos quelques conseils et surtout faire preuve de patience.

1. Attendre la pluie

Puisqu’il ne pleut plus (assez) depuis longtemps, la première chose à faire, c’est… d’attendre qu’il pleuve à nouveau. Chacun sa technique: soit prier le ciel, soit apprendre la danse de la pluie. Un fort orage ne sera pas bénéfique parce que sur une terre sèche, l’eau ruisselle et ne pénètre pas dans le sol. L’idéal est une pluie douce et fine qui dure au moins 24 heures.

2. Laisser percer le gazon

Une fois qu’il aura plu, il faudra laisser percer le gazon. Laisser les brins d’herbe repousser, reprendre vigueur et reconquérir l’espace jauni.

Il faut laisser le temps au gazon de reprendre vigueur. ©© Jacques Duchateau

3. Enrichir le sol

Vous pourrez alors répandre sur votre pelouse un engrais d’hiver, c’est-à-dire un engrais azoté et potassé.

4. Terreau ou compost

Vous pourrez aussi répandre du terreau ou du compost. Cela va aussi enrichir le sol.

5. Scarifier et semer

Dans les endroits qui auront le plus souffert, vous pourrez sursemer. D’abord scarifier pour aérer le sol et retirer l’herbe jaunie, puis répandre des semences de pelouses.

Si nécessaire, il faudra scarifier et ressemer les endroits les plus jaunis. ©© Jacques Duchateau

6. Aérer le sol

Si votre jardin n’est pas trop grand, vous pourrez aussi aérer le sol avec une fourche fine. Enfoncez les picots dans la terre, ce qui permettra à la pluie de percoler dans le sol.

7. Arrêtez de tondre

Cela parait une évidence, mais il vaut mieux le répéter, encore et encore: arrêtez de tondre! On voit encore trop souvent des robots qui tournent toujours ou des personnes qui tondent. Même si certaines parties de votre jardin sont encore vertes, aux pieds des arbres, le long des haies, laisser l’herbe pousser et verdir.

Arrêtez de tondre et débranchez votre robot. ©© Jacques Duchateau