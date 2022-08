Les nuits des étoiles à Grimbergen: «Un ciel idéal pour observer les planètes» (vidéo)

"Nous avons de la chance", observe Philippe Mollet, l’un des passionnés d’astronomie du MIRA.

Philippe Mollet manipule le grand télescope de l’observatoire de Grimbergen. ©© Jacques Duchateau

Des étoiles pas que filantes

"Quand nous avons créé cet événement, il y a une vingtaine d’années, c’était la nuit des étoiles filantes."Organisées désormais sur 3 nuits, elles permettent au grand public de profiter du matériel performant de ces passionnés."Nous voulons montrer le ciel d’été, avec des nébuleuses, des galaxies mais aussi les vedettes du ciel: la Lune, Saturne et Jupiter."En plein mois d’août, on peut aussi avoir l’opportunité de voir des étoiles filantes, que Philippe Mollet préfère appeler des comètes, ces poussières qui traversent les premières couches de l’atmosphère terrestre et s’enflamment à leur contact.

Sous la coupole, le grand télescope de l’observatoire de Grimbergen. ©© Jacques Duchateau

"À partir de 23h, 23h30, on peut déjà observer Saturne, puis après minuit, Jupiter."La particularité de l’observatoire de Grimbergen, c’est qu’il est public. Ouvert à tous. Et ces nuits le nez en l’air sont même gratuites.

"En pleine ville, on peut, malgré les perturbations lumineuses, observer le ciel, surtout les éléments principaux qui intéressent le grand public: les planètes, qui sont les objets célestes les plus spectaculaires."

Les nuits des étoiles, à l’observatoire de Grimbergen, tout ce week-end, dès 22h.

Infos sur le site du MIRA.

La Lune, photographiée par Philippe Mollet. ©© Philippe Mollet