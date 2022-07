Dernière répétition avant le défilé du 21 juillet : « Il y a toujours un peu de stress » (vidéo)

Je me charge uniquement de la coordination de la composante civile motorisée, c’est-à-dire la police, les douanes, les pompiers, la sécurité civile, B-Fast.

Pour beaucoup des agents présents ce jeudi, ce défilé dans les rues de Bruxelles sera une première, ces répétitions à quelques jours de la parade sont donc importantes. « On roule à 15 km/h, pas plus vite et vous suivez le véhicule devant vous à 10 mètres », détaille l’inspecteur. « Ces répétitions sont l’occasion pour que tous se rendent bien comptent de leur rôle, ajoute-t-il. De bien savoir ce qu’il va se passer et de faire connaissance avec les différentes unités présentes.»

Alors que des dizaines de caméras seront présentes, tous veulent éviter de commettre la boulette qui risquerait de faire le tour du globe. « Mais la principale erreur à ne pas commettre est de rouler trop vite, prévient Johnny Bouquet. Parce que chaque unité doit se présenter devant le roi dans des conditions optimales. On a sans doute fait des passages trop rapides dans le passé. Du coup, on voit les voitures défiler, mais on n’a pas le temps de les admirer. »

Pour les agents à vélo de la zone Mons-Quévy, ce défilé sera une première. « Et il y avait donc toujours un petit peu de stress, avoue l’inspectrice Fanny Brohez. Celui-ci s’est toutefois évaporé aujourd’hui grâce à la répétition. C’est surtout à cela que ça servait. Mais il y a surtout beaucoup de fierté de pouvoir défiler. Pour les six montois de notre zone, ce sera une grande première. »

Cette année, pour les unités spéciales de la police fédérale fêtent leur cinquante ans et seront donc bien représentés dans le cortège avec des éléments à moto, un bateau (transporté par un camion), un véhicule d’intervention et même un drone. « L’occasion de découvrir de très beaux véhicules, complète l’inspecteur principal. Ceux-ci sont hyper équipés d’un point de vue technologique. Ce sera d’ailleurs la même chose avec le camion des douanes ou les camions des pompiers qui sont sans cesse améliorés. Chaque année, il y a de nouvelles technologies qui apparaissent et c’est assez surprenant. »

A l’heure de terminer la répétition, l’inspecteur Johnny Bouquet était plutôt confiant pour l’édition qui aura lieu dans moins d’une semaine. « Je pense que quand nous terminons la répétition, tout le monde est toujours prêt, estime-t-il pour conclure. Il reste peut-être quelques petits détails qu’on améliorera le jour même. Certaines petites choses vont encore me venir à l’esprit et comme il nous restera une heure ensemble avant de démarrer on peaufinera tout ça à ce moment-là. »

