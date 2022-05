Ils sont étudiants ingénieur civil et construction et viennent de diverses écoles de Wallonie et de Bruxelles.

Comme ce fut le cas à Libramont récemment pour le Challenge bois , leurs connaissances et compétences sont mises à l’épreuve. Ils doivent construire une passerelle de 7 mètres de long, de maximum 85 kilos et avec des matériaux de base: bois, câbles… et c’est tout.

Défi structure devant la gare de liège Guillemins. ©© Jacques Duchateau

De la théorie à la pratique

Comme le précise Jeanne, une élève de l’ECAM, le plus dur est de passer de la théorie à la pratique pour ces jeunes plus habiles à manier la souris d’ordinateur que la visseuse.

Pour certains, le défi n’aura pas été relevé. La passerelle ne supportant pas le poids des 12 personnes. Pour d’autres, il est relevé avec brio. Le secret? C’est Pierre, de HEHMons qui le révèle: "On met surtout des filles sur la passerelle, elles sont plus légères" … C’était donc si simple?

Pour eux, c’est raté. ©© Jacques Duchateau

Défi structure devant la gare de liège Guillemins. ©© Jacques Duchateau

