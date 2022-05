Au cœur de la manif des profs à Liège: «Pour la première fois de ma carrière, je suis à bout»

À mesure que les trains entrent en gare, toujours plus de casquettes vertes, de drapeaux rouges et de vestes bleues rejoignent les rangs de la contestation. La bonne humeur est de mise. Mais la tension est palpable.

Dès sa descente de train en provenance d’Aywaille, Virginie nous confie: " Voici 16 ou 17 ans que j’enseigne dans le spécialisé et je l’ai toujours fait avant tout pour le bien des enfants. Mais là, pour la première fois de ma carrière, je n’en peux plus, je suis à bout ".

L’argent et (surtout) le reste

Un peu plus loin, tandis que nous sortons de la gare, nous croisons une petite délégation venue d’une école hutoise. Tous ont le sourire aux lèvres, et le verbe fuse; on se croirait en pleine réunion de salle des profs. " Les réformes ne sont pas mauvaises en soi ", estime François." Le problème est qu’avec tout ce travail supplémentaire qu’on nous demande, c’est du temps que l’on ne sait plus consacrer aux élèves ", détaille Geneviève. " En fait, ce sont les moyens qui manquent ", complète Arnaud. " De toute façon, il n’y a plus d’argent nulle part ", synthétise Florian.

Ce dernier, très impliqué dans la vie sportive de sa commune, le constate par ailleurs: " Quand on réclame des financements en matière d’équipement sportif, il n’y a plus rien non plus.La Fédération Wallonie-Bruxelles n’a plus de sous, c’est ça le problème ."

" Mais il faut arrêter de croire que la revalorisation salariale est le premier motif de mécontentement, ce n’est pas ce qu’on demande ", nuance un peu plus loin Sabine, venue de Marche. Avant d’ajouter: " Le métier n’attire plus, ce n’est pas un hasard et cela devient un gros problème. " " Plus de fric?Non! Plus de reconnaissance?Oui! ", confirme d’ailleurs un calicot brandit par son voisin.

Plutôt que de rehausser les salaires, les acteurs de l’école préfèrent parler de refinancer l’enseignement.Mais pas que.Réduire la taille des classes, diminuer la charge de travail, faire confiance aux membres du personnel ou encore supprimer la concurrence scolaire font partie d’un vaste ensemble de revendications.

" Du personnel en plus dans les classes, pas dans les bureaux ", résume à sa façon un autre calicot. Et, surtout, " Stop à l’accumulation des réformes ", crie une militante entre deux coups de sifflet." Marre des réformes bip-bip " après lesquelles doivent courir les enseignants, nous dit encore un autre calicot.

Durcissement

Un crépitement de pétards plus tard, la tête du cortège se met en branle. Derrière une grande banderole exigeant " des décisions maintenant ", les représentants du front commun syndical sont suivis par de plus en plus de grévistes.

" Dix mille ", nous confiera un peu plus tard un policier en civil encadrant la manifestation." Entre 12 et 15.000 ", estiment pour leur part certains organisateurs. Mais qu’importe le chiffre: le mouvement est impressionnant.Surtout, il ne faiblit pas depuis trois mois. Et il se durcit.

" Non au Pacte d’excellence ", peut-on lire sur une grande banderole, au cœur du cortège. " Réformes des pôles, de l’évaluation, du qualifiant?À la poubelle! ", observe-t-on sur un autre.

Mais tous n’affichent pas de slogans aussi radicaux. Un mot d’ordre passe alors dans un petit groupe à côté de nous: " Avancez! Parce que sinon on va croire qu’on est d’accord avec cette banderole ". " À force de charger, on va finir par craquer ", témoigne d’ailleurs, plus sobrement, le calicot affiché sur le sac à dos de celle qui ferme la marche de ce groupe.

«On reviendra»

Cela fait maintenant un bon moment que le cortège s’est élancé. Passant de siège de parti en siège de parti, le long serpent vert-rouge-bleu s’égrène sur plus d’un kilomètre et demi. " C’est une victoire ", entend-on dans le chef d’un permanent.

Après deux heures de marche, la tête de la manifestation arrive finalement place Saint-Léonard, où, depuis la petite tribune montée pour l’occasion, les discours s’enchaînent. " On reviendra à la rentrée de septembre ", annonce déjà l’un des représentants." On va devoir durcir le ton ", enchaîne un autre.