Alors que nos voisins français viennent seulement d’inaugurer leur toute première éolienne maritime, du côté de Saint-Nazaire, en mer du nord, le parc belge compte déjà près de 400 entités, de quoi produire désormais 8% de l’électricité du pays et répondre à la consommation d’électricité annuelle de près de deux millions de foyers. En Europe, seuls le Danemark (18%) et le Royaume Uni (14%) font mieux que la Belgique pour l’instant.

©ÉdA Mathieu Golinvaux

Mais, même si elle a été pionnière en la matière en se lançant dans le domaine dès 2004, avec ses 65 kilomètres, la Belgique et sa côte ne sont pas extensibles. Par contre les ingénieurs et entreprises belges ont fait leurs preuves et le savoir-faire noir, jaune, rouge s’exporte désormais au-delà de nos frontières, là où il reste encore beaucoup d’espace pour installer ces parcs d’éoliennes. Plusieurs projets éoliens en mer sont actuellement menés par des gestionnaires belges, en Allemagne notamment.

Un monstre d’acier

Exemple à 1000 kilomètres de la Belgique, tout au nord du Danemark, en périphérie d’Aalborg où un mastodonte de métal s’assemble peu à peu sous le regard d’ingénieurs belges qui l’ont imaginé. Les chiffres de ce monstre d’acier sont impressionnants. 2090 tonnes, 800 mètres carrés de surface, 35 mètres de long, un peu plus en hauteur pour la partie visible, deux fois plus grande que l’Atomium avec sa partie immergée, un projet à 800 millions d’euros, dans quelques semaines, cette gigantesque plateforme ira prendre ses quartiers en mer baltique, à 19 kilomètres de la côte allemande pour récupérer et rapatrier sur le continent l’électricité produite par 27 méga-éoliennes.

©ÉdA Mathieu Golinvaux

" Les plus grandes actuellement sur le marché ", souligne François Van Leeuw, le CEO Parkwind (Colruyt Group), la société belge derrière ce projet, en collaboration avec Elia. " C’est une sorte de grosse prise électrique , explique de son côté Chris Peeters, le CEO du gestionnaire du réseau qui assurera le rapatriement de l’énergie vers le continent. Mais pas uniquement, puisque cela va également transformer l’énergie basse tension en une énergie haute tension pour diminuer les pertes pendant son transfert. "

Première mondiale

La plateforme du parc Arcadis Ost sera même une première mondiale. L’Allemagne voulant préserver sa faune et sa flore maritime, les éoliennes seront installées selon la méthode flottante. " Cela signifie que l’ensemble du parc éolien sera installé sans aucun contact avec les fonds marins ", précise encore Elia.

Cette plateforme aura suffisamment d’énergie pour approvisionner à peu près 300000 foyers en électricité verte.

À terme, le parc Arcadis Ost aura une capacité de 247 mégawatts. " Cette plateforme aura suffisamment d’énergie pour approvisionner à peu près 300000 foyers en électricité verte ", souligne le boss de Parkwind.

Premier projet loin de Belgique

Après avoir développé quatre projets éoliens du même type en mer du Nord, c’est donc la société belge qui est à l’origine de ce giga projet.

Au total, ce sont plusieurs centaines de personnes qui ont travaillé sur ce projet, mais si on prend en compte tous les différents composants, on peut parler de milliers d’emplois.

" Le tout premier hors de nos frontières , précise encore le CEO. Mais ce sont nos ingénieurs et toute une filière belge qui ont développé cette mégastructure. Au total, ce sont plusieurs centaines de personnes qui ont travaillé sur ce projet, mais si on prend en compte tous les différents composants, on peut parler de milliers d’emplois et désormais, Parkwind travaille également sur des dossiers du même genre en Irlande et en Norvège. " Et la société belge collabore également au développement du futur parc Princesse Élisabeth, chez nous, en mer du Nord.

Une fois la plateforme en service début 2023, l’électricité produite par Arcadis Ost ne sera pas rapatriée en Belgique, mais introduite dans le circuit allemand par Elia via un câble sous-marin de 98 kilomètres de long. En mer du Nord, l’objectif est désormais de tisser une toile araignée d’éolien offshore pour répondre, via ce réseau interconnecté, aux objectifs de l’Union européenne qui vise la neutralité climatique d’ici 2050.

