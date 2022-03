Ils disent non à l’obligation vaccinale des soignants: «Où va-t-on aller chercher les gens pour soigner?»

C’est en effet déjà une très grosse victoire, surtout quand on connaît Monsieur Vandenbroucke qui est un têtu.

©EdA Mathieu Golinvaux

Pour rappel, fin février, la majorité fédérale s’était accordée sur le principe de l’obligation vaccinale des soignants. Cette obligation devait entrer en vigueur à partir du 1er juillet prochain.

Il y avait en plus quelque chose de totalement ridicule. Il est prévu que cette loi commence au 1er juillet, sauf si entre-temps, le gouvernement avait changé d’avis. Comment voulez-vous faire aujourd’hui mes horaires dans une institution de soin au 1er juillet?Avec qui? Sans savoir si cette loi va ou non entrer en vigueur?

Alors que ce projet de loi est loin de faire l’unanimité, un amendement a été déposé ce mercredi pour acter l’entrée en vigueur de la mesure par un arrêté royal décidé en Conseil des ministres. La date du 1er juillet a donc été mise de côté. "Nous leur rappelons depuis des semaines que cette loi est inutile, discriminante, stigmatisante et surtout qu’elle était inapplicable et illégale, reprend le secrétaire CNE.Donc cette loi n’a aucun sens. Il y avait en plus quelque chose de totalement ridicule. Il est prévu que cette loi commence au 1er juillet, sauf si entre-temps, le gouvernement avait changé d’avis. Comment voulez-vous faire aujourd’hui mes horaires dans une institution de soin au 1er juillet?Avec qui? Sans savoir si cette loi va ou non entrer en vigueur? C’était de la folie! Heureusement, la majorité semble enfin l’avoir compris."

©EdA Mathieu Golinvaux

Pour les syndicats, cette loi, si elle est mise en place, risque de poser de sérieux problèmes pour trouver suffisamment de personnel soignant. "On a des maisons de repos où il y a 40% de personnel, insiste Yves Hellendorff. Où va-t-on aller chercher des gens pour soigner ces personnes?"

On a des maisons de repos où il y a 40% de personnel. Où va-t-on aller chercher des gens pour soigner ces personnes?

Dans leur discours, les syndicats réfutent être contre la vaccination. "Nous sommes même pour qu’une majorité de la population soit vaccinée, confirme le syndicaliste. Mais aujourd’hui, tout le monde constate qu’avec le nouveau variant, la vaccination n’empêche pas la contamination et n’empêche pas d’être malade. Elle diminue la gravité de la maladie. En matière de santé publique, la vaccination obligatoire des soignants n’apporte aucune plus-value."

Réunis dans la zone neutre, là où les manifestations ne sont pas autorisées, les manifestants ont été priés, par la police, d’aller crier leur colère un peu plus loin. Tout s’est déroulé dans le calme.