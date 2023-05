Comment favoriser le lien social ?

Pourquoi c’est important d’être entouré

Avoir une vie sociale riche n’empêche pas directement de développer une maladie, mais des études ont prouvé qu’un réseau social de qualité concourait à rester en bonne forme.

En effet, les sorties remontent le moral, qu’il s’agisse d’un restaurant, d’un spectacle, d’un voyage ou d’une randonnée. De plus, la pratique d’une activité physique – qui concourt à la vie sociale – diminue le stress et la pression artérielle. Enfin, sortir permet aux seniors de continuer à s’enrichir intellectuellement, de stimuler leur mémoire et d’entretenir leurs capacités cognitives. En revanche, rester seul et ruminer favorise souvent le stress et parfois même les douleurs psychosomatiques.

Comment conserver une vie sociale ?

Il existe de nombreux programmes destinés aux seniors, qu’ils soient culturels, sportifs ou ludiques… Ils sont le plus souvent organisés par les communes ou les associations.

Quelques actions du quotidien permettent également de tisser plus de liens: par exemple participer aux animations de sa ville ou de son village, donner du temps aux autres via des associations, organiser une fête des voisins, assister aux animations de fin d’année mises en place par la commune… Ces activités donnent l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes, mais aussi de renforcer les liens avec des connaissances ou des amis.

Quelques suggestions pour rompre sa solitude

•Aller au musée: une fois que vous aurez visité les musées qui vous intéressent, n’hésitez pas à vous rendre à leurs expositions provisoires, régulièrement renouvelées.

•Sortir au théâtre, au cinéma: ces lieux sont très distrayants lorsque l’on est à la retraite et regorgent de genres différents pour répondre à toutes les envies. L’idéal est de vous y rendre avec un ami, voire vos petits-enfants…

•Faire du bénévolat, travailler dans une association: ces activités au service d’autrui vous donneront un sentiment d’utilité (bon pour le moral) tout en favorisant le lien social.

•S’équiper d’outils de communication comme une tablette ou un téléphone portable: il n’est pas toujours possible de sortir de chez soi, que ce soit pour des raisons de santé ou de mobilité. Dès lors, communiquer avec sa famille et ses amis via un écran peut s’avérer essentiel pour maintenir le lien.