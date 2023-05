Quels sont les loisirs des seniors ?

La marche

En tête de liste des activités sportives des seniors, on trouve la marche, qui entretient les capacités physiques, aère, et immerge dans la nature. Qu’il s’agisse de randonnées, de pique-niques ou même, pour les plus audacieux, de voyages sac à dos, la marche est aussi un prétexte pour découvrir de fabuleux paysages. Mais qu’il s’agisse de marche, de yoga ou de natation, l’idéal est de s’y adonner tous les jours pendant au moins 30 minutes pour en optimiser les bienfaits.

Jardiner et bricoler

Avec la retraite, on peut enfin se consacrer à ce que l’on n’avait jamais le temps de faire auparavant: concevoir un joli potager, s’occuper de ses plantes, rénover les meubles de jardin, voire repeindre les murs de sa maison, dessiner, se lancer dans le scrapbooking… De nombreux sites proposent à ce sujet une multitude d’options pour créer de fabuleux albums numériques.

Les voyages

D’après une étude française, les seniors partent en vacances 37 jours par an. Un chiffre important si on le compare aux actifs. Il faut dire que les plus de 60 ans ont souvent plus de budget à accorder à leurs voyages car leurs prêts sont souvent remboursés, et leurs enfants autonomes. Ils peuvent aussi se permettre de partir hors-saison. Il existe par ailleurs aujourd’hui de nombreux voyages organisés pour les seniors et pour tous les budgets.

Les jeux récréatifs

Les jeux récréatifs tels que les cartes, le Scrabble, ou les jeux de société dans leur globalité séduisent les seniors, et c’est tant mieux ! En effet, il s’agit là d’un excellent moyen d’avoir une activité cérébrale tout en s’amusant. Ceux qui préfèrent la solitude choisiront pour leur part les mots-croisés ou le sudoku. Pour les autres, il est possible de jouer aux cartes entre amis ou dans un club. Les jeux de société, pour beaucoup, se pratiquent également en famille, avec les petits-enfants.

Des activités plus personnelles…

Après la retraite, nombre de seniors s’attèlent à l’écriture, et notamment la rédaction de leurs mémoires, qui permet de laisser une trace à leur famille et leurs descendants. Un récit de vie est en effet un cadeau unique et précieux à transmettre à sa filiation. De plus, rédiger ses mémoires constitue un bon exercice de stimulation des neurones.

Pour les plus bricoleurs, il est aussi possible de devenir autodidacte, que ce soit dans le domaine du bricolage, de la cuisine, ou encore de la couture (selon les aspirations de chacun). Les retraités disposent en effet d’une manne de temps inépuisable pour acquérir de nouvelles techniques.

Enfin, rien n’empêche les seniors de participer à des repas des anciens ou à des thés dansants pour se souvenir du bon vieux temps ou créer de nouveaux liens.