Quelles sont les destinations préférées des seniors ?

Concrètement, 4 635 résidences secondaires ont été achetées en Espagne ces deux dernières années par des Belges. Tous ne sont évidemment pas des retraités mais il s’agit d’une clientèle très présente sur le marché de l’immobilier ibérique.

Cette tendance est d’autant plus forte que la flambée du prix de l’énergie a fait réfléchir de nombreux Belges qui veulent désormais passer l’hiver sous des latitudes plus clémentes.

Un choix raisonnable lorsqu’on sait que le budget dépensé pour un long séjour est désormais le même que celui que l’on débourse pour rester à la maison, avec trois pulls sur le dos et le thermostat réglé au plus bas.

La France, la préférée

La France demeure donc le choix numéro 1 des Belges: il faut dire que la distance est courte, et la langue similaire (du moins pour les francophones). Le climat est également apprécié: chaud, mais pas trop lourd et avec la fraîcheur de la mer.

Les plus de 60 ans affectionnent tout particulièrement les villes de Provence et de la Côte d’Azur comme Nice, Marseille, Cannes, Saint-Tropez ou encore Arles. Les atouts architecturaux et historiques leur plaisent également ainsi que les petits villages pittoresques plein de charme.

Après la France, viennent les pays méditerranéens de l’Europe du Sud comme la Grèce, l’Italie, l’Espagne et le Portugal. Là encore, on retrouve les même constantes: du soleil et une histoire riche. L’objectif étant de pouvoir mixer plage, gastronomie, visites culturelles et sites naturels. Bon point pour ces pays plus au Sud: ils sont moins chers que la France.

L’Afrique du Nord (Maroc, Tunisie,…) arrive en troisième place. Viennent ensuite l’Europe de l’Ouest, les États-Unis, le Canada ou l’Asie, et notamment la Thaïlande, qui séduit toujours plus. Plus lointaines, ces destinations sont attrayantes en raison de leurs exotisme, de leurs cultures méconnues, et parfois de leur coût de la vie dérisoire.

Le saviez-vous ?

•Avec la crise énergétique, TUI a enregistré une augmentation de 50% de la demande par rapport à l’hiver dernier. Parmi les voyageurs intéressés, on retrouve pas mal de seniors qui veulent profiter de leur retraite au soleil, mais aussi de plus en plus de travailleurs en télétravail.

•Les destinations non européennes de la Méditerranée offrent de loin les conditions les plus intéressantes, notamment la Turquie et la Tunisie, avant l’Espagne.

•Lorsqu’on parle de pays plus lointains (c’est-à-dire accessibles en avion), l’Espagne reste la destination préférée des Belges.