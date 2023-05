Pourquoi le sport devrait être une priorité chez les seniors

Des bienfaits sur la santé

Outre le côté esthétique, le sport permet aussi de maintenir sa santé au top. En effet, avec l’âge, les artères commencent à se durcir, et les articulations perdent de leur souplesse, ce qui favorise l’hypertension artérielle, l’ostéoporose, le diabète, les maladies cardiaques et articulaires. Or, la plupart de ces problèmes sont améliorés par une activité physique régulière. Sans parler du poids, que le sport maintient sous contrôle. Enfin, bouger permet de garder un bon moral. Bref, le sport offre un vrai cercle vertueux santé/moral/beauté dont il serait dommage de se priver !

Des sports adaptés à l’âge

Les sports doux comme la gymnastique, le yoga, le tai-chi et l’aquagym sont recommandés aux seniors. Ils renforcent non seulement les muscles, mais permettent aussi de conserver

la souplesse du corps et de travailler l’équilibre. La marche, qui se pratique n’importe où et en toutes saisons, est également conseillée, d’autant plus qu’elle permet de s’oxygéner et de prévenir l’ostéoporose. La version "randonnée" ou la marche nordique sont encore plus efficaces, surtout pour le cœur.

Contre toute attente, la course à pied est également préconisée après 50 ans. Elle permet de solliciter les muscles, les articulations et le système cardio-vasculaire pendant l’effort. L’idéal est de privilégier l’endurance plutôt que la performance, sous la supervision de son médecin (et de réaliser un test à l’effort de façon régulière afin de ne pas outrepasser ses limites). Autre possibilité: le vélo, qui améliore la circulation sanguine, l’oxygénation, la coordination musculaire et l’équilibre du cœur. Enfin, la natation constitue un must pour les seniors. Très complète, elle améliore la circulation sanguine, les capacités respiratoires et la coordination motrice.

Le saviez-vous ?

• Tamae Watanabe, une alpiniste japonaise, a effectué à 73 ans l’ascension du sommet de l’Everest (la montagne la plus élevée du monde située entre le Népal et le Tibet, culminant à 8 848 mètres d’altitude).

• Chau Smith a, à l’âge de 70 ans, couru sept marathons sur différents continents, en sept jours…

• D’après l’OMS, pour rester en forme, les personnes âgées de 65 ans ou plus devraient pratiquer au moins 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée ou au moins 75 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue par semaine. L’activité d’endurance devrait être pratiquée par périodes d’au moins 10 minutes sans interruption, que l’on pourra additionner par la suite.