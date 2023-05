Peau et cheveux: comment les entretenir quand on vieillit ?

Entre 50 et 60 ans, on parle de peau mature. Celle-ci est plus ou moins ridée selon la génétique et le mode de vie de chacun (e). Il est toutefois possible de ralentir les effets du temps grâce à des soins adaptés tels que crème de jour, crème de nuit et contour des yeux. Si vous ne vous maquillez pas, pensez malgré tout à vous démaquiller chaque soir pour réduire l’accumulation d’impuretés sur votre peau. Chaque semaine, il est aussi conseillé d’effectuer un gommage et de le faire suivre d’un masque hydratant. Si votre peau présente des taches, sachez en outre qu’il existe des soins combinés anti-rides et antitaches.

Les actifs anti-âge les plus recommandés aujourd’hui sont l’acide hyaluronique, les anti-radicalaires de type vitamines C et E, mais aussi le resvératrol et les polyphénols qui exercent une action contre les radicaux libres.

Pour traiter les taches pigmentaires, ce sont les AHA qui sont à privilégier dans les crèmes dépigmentantes, tout comme la vitamine A Acide, mais cette dernière est un médicament et est plus sensibilisante.

Des cheveux dans le vent

On parle beaucoup du vieillissement de la peau, mais un peu moins de celui des cheveux. Pourtant, avec l’âge, ils ont tendance à devenir plus fins, ternes et fragiles. Une chute plus importante est aussi constatée après 50 ans, et la pousse ralentit. La chevelure étant moins fournie, il devient difficile de conserver la même coupe au fil du temps, mais un bon coiffeur saura trouver une solution pour vous mettre en valeur.

Il est aussi possible d’anticiper le vieillissement capillaire avant les premiers signes de l’âge en mettant l’accent sur des soins contenant des actifs spécifiques (notamment des antioxydants, des actifs stimulant la microcirculation et retardant la sénescence des cellules). On peut aussi miser sur des formules qui apportent des nutriments et favorisent la croissance du cheveu, par exemple le prodizia et le ginseng qui, ensemble, stimulent la production et la sécrétion de mélatonine (une hormone qui empêche l’accélération du vieillissement du système pileux).

La beauté vient d’abord de l’intérieur

Outre les soins cosmétiques que l’on peut apporter à sa peau et ses cheveux pour les embellir, tout changement doit d’abord venir de l’intérieur, en adoptant une alimentation saine. Celle-ci sera riche en vitamines A, E et B, mais aussi en nutriments, vitamines, acides aminés et oligoéléments.

Répartissez également les apports caloriques tout au long de la journée pour éviter les coups de fatigue et prévoyez trois repas par jour avec une collation dans l’après-midi. On ne le répétera jamais assez: l’équilibre nutritionnel est essentiel pour bien vieillir, préserver son capital santé, réduire la fatigue et conserver sa beauté.