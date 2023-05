Les seniors sont-ils heureux ?

Vivre chez soi: une priorité

Pour bon nombre de seniors, une question importante est de savoir où ils souhaitent vivre dans la dernière phase de leur vie. Plus encore qu’en 2017, une large majorité de répondants veulent vivre chez eux, même s’ils ne sont plus tout à fait autonomes. À noter également: 10% des personnes interrogées préfèrent vivre en maison de repos et de soins si elles ne sont plus autonomes.

Le drame de la solitude

C’est surtout dans les catégories des plus de 75 ans que la solitude est la plus importante. En effet, près d’un quart des 75-79 ans se sentent seuls plusieurs fois par semaine (17%, contre 8% en 2017), voire chaque jour (6%, contre 3% en 2017). 36% se sentent seuls de temps en temps, tandis que le nombre de personnes qui n’éprouvent jamais de solitude passe sous la moitié (44%, contre 63% en 2017). Les chiffres sont encore plus criants pour les 80-84 ans. Il s’agit là de la plus grande ombre au tableau du bonheur des seniors.

Technologies et réseaux de voisinage

Les solutions technologiques permettent de répondre en partie au besoin de soutien physique des seniors. Notamment via l’alarme personnelle (pour 80% des répondants) et les systèmes d’avertissement avec des capteurs ou des caméras à domicile (pour un sexagénaire sur six). Au-delà de 75 ans, les seniors utilisent toutefois beaucoup moins de moyens de communication digitale tels que WhatsApp, Messenger ou les appels vidéo. Ils y sont beaucoup moins ouverts, y compris dans le cadre des soins.

Par ailleurs, les réseaux de voisinage présentent un grand potentiel pour organiser contacts sociaux, solidarité et entraide. Plus de la moitié (56%) des personnes de plus de 60 ans aimeraient s’y investir, mais rares sont celles qui ont connaissance d’un tel réseau près de chez elles.

Le saviez-vous ?

Selon l’observatoire français des seniors, parmi un panel de seniors de 70 ans et plus, on trouverait…

• 19% de "proactifs", qui pensent que le bonheur réside dans "un esprit sain dans un corps sain".

• 19% de seniors entourés, qui pensent que la famille et l’amour sont les fondamentaux.

• 16% d’hédonistes, pour qui le bonheur ne se prépare pas mais grandit avec l’âge.

• 23% de philosophes, qui pensent eux aussi que le bonheur ne se prépare pas et dont la santé constitue la composante essentielle.

• 23% de résignés. Selon eux, le bonheur s’estompe avec l’âge.

1D’après une étude réalisée par la fondation Roi Baudouin auprès d’un échantillon représentatif de plus de 2.000 personnes non dépendantes, âgées de 60 à 84 ans, en Belgique, entre la dernière semaine de septembre et la première semaine de novembre 2020.