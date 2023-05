Le rôle de grands-parents, entre complicité et tendresse

Par ailleurs, disposant d’une large manne de temps, les grands-parents jouent souvent le rôle "d’éveilleur de curiosité" de leurs petits-enfants: ils les initient aux balades, au bricolage, aux visites… Les entrainents dans leurs propres passions (voyages, culture…) et leur apportent une touche de douceur et d’écoute pas toujours compatible avec l’agenda plus serré des parents.

Ces activités communes sont aussi le prétexte à des échanges et à des discussions. Elles permettent à l’enfant de s’exprimer et d’observer des adultes aux convictions et aux modes de vie différents de ce qu’il connaît à la maison.

Mais si l’enfant a beaucoup à apprendre de ses grands-parents, l’inverse est aussi vrai. En effet, les petits-enfants permettent à leurs aïeuls de rester en contact avec une génération et une époque qui ne sont plus les leurs. L’enfant peut aussi expliquer comment utiliser telle ou telle application qui leur facilitera le quotidien, qu’il s’agisse d’envoyer des photos, de réserver un restaurant ou de consulter la météo…

Un témoin du passé

Pour l’enfant, le grand-parent représente un témoin privilégié du passé car il est le garant de l’histoire de la famille. Cet aïeul permet à l’enfant d’avoir conscience de ses racines, tout en profitant de la stabilité d’une tribu sécurisante. Les anciens transmettent aussi l’idée d’une ligne de vie du bébé à l’aïeul, et permettent de se rappeler que leur parent a aussi été un jour un enfant.

Par ailleurs, à une époque où les divorces sont fréquents et que les familles recomposées pullulent, les grands-parents représentent un port d’attache sécurisant pour les enfants.

Les grands-parents disent aussi parfois que s’occuper de leurs petits-enfants constitue une occasion de compenser les erreurs qu’il ont faites avec leurs propres enfants car ils sont plus sages, moins occupés et préoccupés que dans le passé. A méditer !

Des règles plus souples

En général, les règles sont plus souples et les permissions plus nombreuses chez les grands-parents que chez les parents. Les grands-parents sont aussi souvent là pour gâter leurs petits-enfants. Mais faut-il pour autant s’en inquiéter ? Selon les spécialistes de l’enfance, cela n’aurait pas de réelle importance car si les parents assument leur rôle, l’enfant comprendra très bien que les règles sont différentes chez chacun.

Dans les familles monoparentales, il faut savoir que les grands-parents sont souvent plus impliqués. Et lorsque les parents divorcent, la présence des grands-parents tend à s’accroître s’ils sont du côté de la mère, et à diminuer, s’ils sont du côté du père.