La lecture, un plaisir qui fait du bien!

La lecture aide au bien-vieillir

Une étude réalisée par des chercheurs de l’université de Yale a permis de mettre en évidence le lien entre la lecture et le bien-vieillir. Parmi les bienfaits constatés, on note une concentration accrue et une meilleure qualité de sommeil. De plus, en transportant le lecteur hors du quotidien, le stress s’en trouve fortement réduit.

Et ce n’est pas tout: la lecture réduit également les risques de maladie d’Alzheimer. Les résultats de la revue Proceedings of the National Academy of Sciences démontrent en effet que les adultes pratiquant des activités faisant intervenir le cerveau telles que la lecture ou les mots croisés présentent de plus faibles risques de développer la maladie d’Alzheimer.

Enfin, toujours selon les chercheurs de l’université de Yale, les personnes lisant plus d’une demi-heure par jour augmenteraient leur espérance de vie de deux ans. De quoi ouvrir un livre sans hésiter!

Que lisent les seniors?

Les seniors sont très fidèles aux journaux papier. En effet, ce public est celui qui souscrit le plus d’abonnements. Il s’agit surtout d’une habitude car cette tranche d’âge s’est attachée à l’imprimé au fil des années. Côté livres, cinq thématiques intéressent tout particulièrement les seniors: il s’agit de l’histoire, des romans, des livres d’art, des ouvrages pratiques et des essais. Mais les seniors sont aussi de grands consommateurs de presse magazine.

Quelques chiffres

•Selon l’institut de sondage français Ipsos, 22% des lecteurs les plus assidus ont entre 50 et 64 ans et 30% ont plus de 65 ans. A noter que les femmes comptent pour près de 60% des grands lecteurs qui dévorent plus de 20 livres par an.

•Tout âge confondu, 95% des grands lecteurs aiment lire chez eux ou dans un cadre privé. Le moment privilégié reste le soir avant le coucher pour 42%. 36% lisent à tout moment de la journée. Plus de 75% des grands lecteurs de 50-64 ans et près de 90% de ceux de 65 ans et + déclarent lire dans le cadre de leurs loisirs.

•Les seniors qui lisent plus de 3h30 par semaine réduisent de 23% les risques de décès dans les douze années à venir. Une proportion tout simplement énorme. Ce pourcentage tomberait à 17% pour les lecteurs moins assidus.